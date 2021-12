Les obres de rehabilitació del barri medieval de Cullera s’iniciaran després de les festes

Mayor en el seu missatge de Cap d’any: «És un deute històric amb els veïns»

Les esperades obres de rehabilitació del barri medieval de Cullera, el popularment conegut com Barri del Pou, s’iniciaran res més passar les festes nadalenques.



Així ho ha anunciat hui l’alcalde, Jordi Mayor, en el seu ja tradicional missatge a la ciutadania amb motiu del Cap d’any. «És un deute històric amb els veïns», assenyala la màxima autoritat local.



Mayor ha destacat que l’objectiu del projecte, que compta amb l’aprovació del col·lectiu veïnal que ha reclamat la rehabilitació d’esta zona urbana abandonada durant segles per part de les autoritats municipals, és fer un barri més sostenible perquè els seus habitants visquen millor.



En un discurs amb una forta càrrega social, Mayor ha assenyalat les polítiques socials, la inversió en infraestructures i la gestió «impecable» dels comptes públics com la recepta per a superar els efectes de la pandèmia.



Així, ha posat en valor l’enfortiment del «escut social» amb un increment de la inversió en les polítiques per a les persones que han situat a Cullera com un dels municipis líders en matèria social a Espanya i a la Comunitat Valenciana. L’objectiu de l’equip de govern ha sigut «que cap família es quedara exclosa» en uns temps «difícils», però al seu torn «plens d’oportunitats».



L’alcalde de Cullera ha volgut ressenyar que tot això s’ha aconseguit reduint el deute als nivells més baixos de la història de Cullera i sense pujar els impostos durant els seus set anys de govern. Amb tot això, «hem aconseguit eixir del pla d’ajust onze anys abans del que es preveu», ha recalcat.







Optimisme de cara a 2022



Jordi Mayor s’ha mostrat optimista de cara al 2022. «Va a ser que sí», ha insistit al·ludint al lema de felicitació nadalenca d’este any del consistori per a infondre optimisme davant la fi de la pandèmia.



A més dels cinc milions d’euros ja actius per a renovar les infraestructures educatives que «revolucionaran» col·legis i instituts adaptant-los a les necessitats del segle XXI i atenent així les reivindicacions de la comunitat educativa, Mayor ha avançat la finalització de les obres del Passeig Doctor Alemany.



Sobre este tema, ha demanat «comprensió» a la ciutadania per uns treballs que s’han dilatat en el temps més de l’esperat per les troballes arqueològiques. «Volem que el passeig siga el cor de la ciutat, que torne a ser per a les persones i no un pàrquing de cotxes», ha deixat clar.



Nou centre de serveis socials



Un altre dels grans anuncis fets pel primer munícipe ha sigut l’adquisició de l’històric magatzem de fruites de Cabanilles. El municipi comptarà en un futur pròxim amb un nou centre integrat de Serveis Socials i centre de dia. Se situarà en eixes instal·lacions i es convertirà segons el parer de Mayor en «un referent» a nivell autonòmic.