Les obres de remodelació de l’esplanada del Parc de l’Oest de València a punt de concloure

El vicealcalde, Sergi Campillo, que ha visitat les obres junt amb representants veïnals, ha explicat que la pandèmia de covid ha retardat el lliurament de material

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo, ha visitat les obres de remodelació de l’esplanada del Parc de l’Oest, que estan ja pràcticament concloses.

Campillo ha recorregut la zona, acompanyat per la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, Mª José Broseta, i de representants de les associacions veïnals de Patraix, Tres Forques, Nou Moles i 8 de març.

L’actuació connecta les dos zones del parc, nord i sud, que fins ara estaven separades per una esplanada sense ombra i un escenari d’enormes dimensions.

L’actuació que està a punt de concloure suposa la primera fase de la remodelació integral del Parc i compta amb un pressupost d’uns 500 mil euros.

A més l’actuació ha permés resoldre els problemes d’accessibilitat que presentava el parc.

Els veïns, que han pogut conéixer com estan avançant les obres, esperen amb entusiasme poder El vicealcalde ha recordat que l’Ajuntament ha presentat 55 projectes d’enjardinament a la ciutat per al seu finançament amb càrrec als fons Next Generation de la Unió Europea. D’ells, 29 són nous espais enjardinats en diferents zones de la ciutat.