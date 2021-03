Les obres de remodelació del jardí de la plaça de Manuel Granero, de València, comencen demà dilluns, 15 de març

Print This Post

El vicealcalde Sergi Campillo explica que esta actuació, amb un pressupost de 464.400 euros, respon a una reivindicació veïnal històrica i ha sigut consensuada amb les entitats del barri

Les obres de remodelació del jardí de la plaça de Manuel Granero, que ocupa una superfície de 7.445 m² de Russafa, comencen demà dilluns, 15 de març. Els treballs, que es desenvoluparan amb un pressupost de 464.400 euros, es duran a terme en cinc mesos. La intervenció respon a una demanda ciutadana manifestada en un dels processos de participació ciutadana impulsats per l’Ajuntament per escometre inversions als barris, “i ha sigut consensuada amb el veïnat de la zona que fins que es va obrir el Parc Central no disposava d’un altre espai verda gran pròxim”.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat hui de l’inici d’estes obres que “renovaran una de les zones enjardinades més emblemàtiques de la ciutat amb propostes, sorgides de la mediació i el diàleg del govern municipal amb les entitats veïnals, que permetran, entre altres millores, l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la creació d’una zona d’interacció intergeneracional”. “A més, esta actuació impulsarà este espai com un ecosistema urbà, que permetrà millorar les condicions ambientals de l’àmbit”.

Sergi Campillo ha explicat que “la remodelació de l’espai serà integral, perquè siga totalment accessible i que la intervenció eliminarà elements que presenten signes de degradació després de dècades d’ús com, per exemple, la font central”. “Si que es conservarà la zona d’arbres perquè estos es troben en molt bon estat i donen bona ombra”, ha indicat.

Concretament, segons el projecte d’obra que executarà la Companyia Levantina d’Edificació i Obres Públiques, S.A. (Cleop), es farà un tractament perimetral del jardí, mitjançant jardineres elevades i bardisses per definir clarament l’espai verd de la vorera d’entorn. “I amb este tractament també es donarà un caràcter unitari a l’actuació ja que el parc actual es troba molt fragmentat”, tal com aclarit el vicealcalde.

D’altra banda, la intervenció afectarà els usos d’este nou jardí urbà, que a hores d’ara estan distribuïts de manera molt clara per quadrants, i gairebé no es produeix relació entre ells, sent els usos de joc infantil i gossos els que ocupen més espai. “De fet, es crearà una nova zona d’estada i d’interacció entre els diferents quadrants, i completarà els recorreguts amb connexions transversals entre els diferents quadrants”.

Sergi Campillo també ha informat de la supresió d’elements que no s’utilitzaven o estaven obsolets com la font ornamental (respectant els desnivells) i la zona de petanca; i, al contrari, ha destacat l’existència “d’un arbrat consolidat molt apreciat pel veïnat que proporciona ombra i confort a l’àrea del jardí”.

“Es mantindrà l’arbrat existent, afegint-ne alguns elements puntuals i es recuperarà l’estrat arbustiu i d’entapissant que s’ha perdut al parc”. “Volem millorar les condicions de la vegetació, per tant, és important una millora del sòl, augmentarem la quantitat de terra dels arbres situats a la terrassa elevada i posarem escocells per facilitar el manteniment”, ha afegit.

Per altra banda, tal com ha informat Campillo, es planteja un sistema de drenatge sostenible per a tot el jardí, amb l’objectiu de tornar al subsòl tota l’aigua de pluja que arreplegue l’àmbit d’actuació. “I açò s’aconseguirà mitjançant cunetes dragants de graves i paviments permeables”, ha apuntat.

“Amb esta intervenció, l’Ajuntament no es planteja només la millora de les condicions i de la mobilitat d’este espai sinó que es pretén la connectivitat amb la resta de la xarxa d’infra e structura verda de la ciutat”, ha assegurat el vicealcalde en reiterar que “esta actuació és una oportunitat per millorar les condicions ambientals de l’àmbit”.