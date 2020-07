Les obres de restauració de la Torre d’Espioca de Picassent encaren la seua recta final

Connect on Linked in

Els treballs d’intervenció als quals ha sigut sotmès este monument emblemàtic de Picassent estan a punt de finalitzar. Per això, fa només uns dies, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, juntament amb la regidora d’Urbanisme, Lola Albert, i el regidor de Cultura, Jaume Sobrevela, varen estar als peus del monument per comprovar els treballs que s’han portat a terme durant tot el procés de restauració i que deixen ja entreveure una Torre amb una imatge totalment restaurada en els seus quatre costats.



Durant la visita, on també varen estar presents, Antonio Bravo, subdirector de la Direcció General de Patrimoni així com també diversos membres de l’empresa redactora del projecte de restauració «El fabricante de Esferas», entre d’altres, pogueren accedir a l’interior de la talaia per observar les actuacions realitzades i que mostren el gran calat i l’envergadura de les intervencions realitzades, amb la instal·lació d’una nova escala metàl·lica que permet accedir fins a la part superior i recórrer-la en altura. Una altra de les accions comeses ha sigut la instal·lació d’un sistema elèctric que il·luminarà per dins i per fora la Torre.



Segons ha manifestat l’alcaldessa del municipi, «Amb la finalització d’estes obres de restauració a Picassent complim amb una aspiració històrica de recuperació del nostre patrimoni per tindre la nostra principal senya d’identitat en les millor condicions».



Recordem que l’actuació ha sigut finançada per la Conselleria de Cultura, a través de la Direcció General de Patrimoni, després que l’Ajuntament aconseguira firmar en maig de 2019 un conveni amb les diferents famílies propietàries perquè cediren la torre al municipi durant 50 anys.