Les obres de restauració del passeig marítim s’han iniciat esta setmana en les zones més castigades per Gloria

Els alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes visiten les obres per a concretar el full de ruta establit i coordinar els treballs a fi que suposen les mínimes molèsties per als usuaris de les platges





Els alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, acompanyats per diversos dels seus regidors, han realitzat este matí una visita oficial a les obres de restauració del passeig marítim, que s’han iniciat esta setmana des de Demarcació de Costes. Els treballs han començat en un dels trams de la platja del Perelló, per ser dels més castigats pel temporal Gloria, els efectes del qual el van fer desaparéixer per complet.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, s’ha mostrat molt satisfet per l’inici de les obres per part del Ministeri, en tractar-se d’una actuació molt esperada per tots després dels greus danys ocasionats el gener passat. “Hem vingut per a parlar amb els tècnics i conéixer el planning dels treballs, a fi de concretar diverses qüestions, com el tema dels accessos a les platges per part dels usuaris, quines zones quedaran fitades a cada moment i quines es podran utilitzar de manera lúdica. El pròxim 13 de juny, iniciem ja la campanya d’estiu amb la posada en funcionament dels serveis de socorrisme, i volem saber quins trams es podran utilitzar per a fer una previsió i coordinar-nos també en el tema dels accessos de la maquinària pesada que s’utilitzarà, a fi que els usuaris de les nostres platges patisquen les menors molèsties possibles i puguen descansar i gaudir”.



Com ha assenyalat un dels responsables de l’assistència tècnica de les obres, Joaquín Rodríguez, la idea és començar per les zones més castigades i pròximes a la població, amb l’objectiu d’afavorir l’activitat dels negocis d’hostaleria i l’accessibilitat dels usuaris a les platges. “Es tracta d’una actuació urgent en la qual es reconstruirà (especialment en aquells trams de passeig en els quals havia desaparegut per complet), per davall del nivell freàtic, començant ací a construir el nou mur perquè, d’esta manera, l’aigua no puga tornar a buidar el passeig per davall de la seua superfície i puga aguantar millor l’envestida d’altres temporals”.



Per la seua banda, l’alcalde del Perelló, Juan Botella, s’ha mostrat també molt satisfet amb l’inici d’estes obres “perquè, de tindre un passeig totalment derruït, sense poder-se utilitzar, hem aconseguit la seua reconstrucció i, a més, sufragat pel Ministeri. Considerem que s’ha realitzat una bona labor de negociació. Per al Perelló és molt important disposar del seu passeig marítim com un factor de promoció turística i, a més, suposa la línia de comunicació amb tot el litoral de Sueca. Esperem que este estiu, dins de les molèsties ocasionades, siga un estiu el més normal possible. Encara que ens hàgem de sacrificar un poc, la prioritat és la restauració del passeig”, ha explicat Botella, qui ha assenyalat també, com a únic factor negatiu, l’obligació del Ministeri del retranqueig del passeig fins als 3,5 metres en aquells trams en els quals es vaja a actuar.



Per a l’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, la valoració de l’inici d’estes obres és molt positiva, “després de les primeres sensacions negatives respecte a la seua reparació. Hem hagut de negociar la condició imposada pel Ministeri sobre el retranqueig del passeig, ja que al principi proposaven 2 metres i, finalment, després de diverses negociacions, hem aconseguit que siga de 3,5 metres. Crec que s’ha realitzat una bona gestió per part dels tres alcaldes, en aconseguir una major amplitud en el nostre passeig, la restauració del qual suposa un impuls per a la nostra economia i per al gaudi de la ciutadania”.