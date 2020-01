Connect on Linked in

Les obres de reurbanització del tram del carrer Murta comprés entre les vies Arquitecte Arnau i Poetes Anònims, iniciades esta setmana, «milloraren l’accessibilitat i la qualitat espai urbà». Així ho ha explicat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, després d’anunciar el començament d’estes obres que formen part d’un projecte que es duu a terme en tres fases, i que ha estat impulsat per la consulta ciutadana sobre inversions en barris promoguda per l’Ajuntament de València.

Una vegada concloses les obres d’esta segona fase, que disposa amb un pressupost de 246.143,99 euros, el carrer Murta comptarà amb un nou tram reurbanitzat amb calçada de 3,30 metres, una vorera esquerra de 2,50 metres enfront dels 1,90 inicials i una vorera dreta de 4,20 metres. «És a dir, s’haurà guanyat espai per a vianant i s’haurà reforçat la seguretat i l’accés a la via».



La primera d’estes fases es va dur a terme entre els carrers Mistral i Arquitecte Arnau, perpendiculars del carrer Murta, «que és un dels eixos centrals de Benimaclet i una dels seus carrers més llargs que uneixen el centre del barri, representat per la plaça de Benimaclet, amb l’horta i el cementeri». A més, segons ha aclarit la regidora, «este carrer en els últims anys s’ha consolidat com una via de pas per als escolars que diàriament acudeixen al Col·legi Públic de Benimaclet».



Sandra Gómez ha assegureu que el tram a urbanitzar, «requereix una intervenció que garantisca la seguretat dels veïns i vianants». «L’amplària de les voreres és d’1,90 i els paviments i part del mobiliari urbà es troben en mal estat. Amb la iniciada reurbanització es millorarà la via, com ja es va fer en la primera fase del projecte amb el tram comprés entre els carrers Mistral i Arquitecte Arnau», ha explicat.



En definitiva, ha conclós, «les obres de renovació milloraran l’accessibilitat mitjançant voreres de major amplària, nous passos de vianants condicionats i la recuperació d’espai públic per als veïns i veïnes. Així mateix, es reposarà el paviment usant materials amb textures adequades i antilliscants, es col·locarà mobiliari urbà amb cinc nous bancs i vuit papereres, així com es continuarà apostant per la sostenibilitat en l’espai urbà mitjançant la plantació de 15 arbres en escocells i la instal·lació de 9 places d’aparca bicis».