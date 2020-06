Les obres del col·lector de la Gran Via Marqués del Túria de València finalitzaran en Germanies a la fi de juny

Connect on Linked in

L’Ajuntament informa de les afeccions d’estos treballs en la mobilitat

El Servici del Cicle Integral de l’Aigua executa les obres del nou col·lector en la Gran Via Marqués del Túria sentit Germanies. Estos treballs, que es van iniciar el passat 14 d’abril a l’altura del carrer Jorge Juan, finalitzaran en la Gran Via Germanies número 2 a la fi d’este mes de juny. Amb motiu d’esta intervenció, entre altres afeccions al trànsit, s’ha dut a terme l’ocupació de tres carrils, inclòs el carril EMT-taxi.



L’afecció sobre la mobilitat en les dues darreres setmanes ha suposat l’ocupació de tres carrils, inclòs el carril EMT-taxi, deixant un carril lliure entre els carrers de Pizarro i Russafa, a més de mantenir hàbil mig pas de vianants i el carril bici en l’encreuament de la Gran Via Marqués del Túria amb Russafa.



En una segona fase de treballs que s’inicia este dilluns 15 de juny, amb una previsió de durada d’una setmana, les afeccions s’amplien. Es seguirà mantenint hàbil mig pas de vianants en l’encreuament de la Gran Via Marqués del Túria amb Russafa, però s’ocuparà el carril bici –amb la qual cosa les persones usuàries hauran de desviar-se per la vorera portant la bici o el VMP a peu- i es mantindrà un carril lliure en calçada per a l’accés al carrer de Russafa.



A causa de l’estretament, la línia 19 de l’EMT, que circula des de l’avinguda del Regne de València haurà de desviar-se; mentre que les línies 6, 14, 15 i 35 de l’EMT que accedeixen des del carrer de Russafa cap al centre podran mantenir-se, igual que les línies 7 i 8 que circulen per la Gran Via Germanies.



En funció de la reducció de fluïdesa que resulte per esta ocupació i en vistes d’evitar que es bloquege l’encreuament, es podrà també tallar puntualment i desviar cap a la Gran Via Marqués del Túria el trànsit que ve des de l’avinguda del Regne de València. En una tercera i última fase dels treballs es reduirà l’afecció a la mobilitat, en concret la línia 19 de l’EMT podrà tornar al seu recorregut habitual i ja no s’afectarà el carril bici. Durant estos treballs romandrà tancat el carrer del General San Martín (en l’actualitat ja està tancat per unes obres, també, del Servici del Cicle Integral de l’Aigua).