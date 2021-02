Les obres del col·legi Carrasquer de Sueca s’iniciaran el pròxim 22 de febrer

Print This Post

Les anhelades obres de remodelació del col·legi Carrasquer començaran per fi el pròxim 22 de febrer. Eixa és la data establida després de la reunió mantinguda en el saló de plens per part dels representants polítics, tècnics de l’Ajuntament, Policia Local, el contractista i la direcció facultativa de l’obra. “A partir de l’inici de les obres, el pròxim dia 22, s’ha establit un període de duració dels treballs de 18 mesos. Esperem que es puguen complir els terminis sense contratemps i que, finalment, puguem gaudir en breu d’estes instal·lacions educatives renovades i molt reivindicades per la ciutadania des de fa molt temps”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.

En la reunió mantinguda, s’han marcat també les pautes a seguir en l’execució dels treballs, així com la delimitació dels accessos per al subministrament de materials, a través dels carrers Sequial, Magraners i Escoles Carrasquer. “Per tot això, preguem a la ciutadania que es puga veure afectada, comprensió per les molèsties que puga generar el desenvolupament de les obres”, ha assenyalat Fernando Franco.

“Estes obres suposen una reivindicació històrica que finalment es veurà complida; i jo, com a alcalde, he de felicitar i agrair a l’equip de govern actual i regidors delegats tota la seua insistència i gestió amb la Conselleria d’Educació, així com a totes les persones que m’han precedit i contribuït al fet que este projecte comence a ser una realitat. També el nostre agraïment al professorat, AMPA i alumnat del col·legi. Vull remarcar, així mateix, el nostre compromís en la gestió i adequació del Centre d’Educació Especial Miquel Burguera i el col·legi Cervantes. Continuarem treballant i insistint en totes les millores dels nostres centres públics”, ha afirmat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Per la seua banda, el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha expressat la seua satisfacció perquè “per fi posem el comptador en marxa perquè finalitzen estes obres en 18 mesos. Des de l’Ajuntament marcarem les directrius finals per a estudiar com es realitzarà, de la manera més òptima, la incorporació de l’alumnat al col·legi. Esperem que tot el procés seguisca el seu pla, i demanem comprensió a la ciutadania perquè sabem que es produiran molèsties però són unes obres que en un futur pròxim seran molt beneficioses per a tota la ciutat”.