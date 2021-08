Les obres del Gran Teatre d’Alzira continuen a bon ritme

Print This Post

Avancen a bon ritme les obres del Gran Teatre per a la seua reobertura la pròxima tardor. Tot i que la renovació de l’edifici té la seua part visible amb el nou color blau mediterrani que ha adquirit, les principals intervencions afecten a l’interior d’un edifici que enguany complirà cent anys.

A hores d’ara, diverses empreses continuen treballant en la millora de les instal•lacions internes, treballs de pintura, adequació del quadre elèctric i del sistema d’aire condicionat o les reformes d’obra o sol de l’escenari.

“Al llarg del mes d’agost els diferents professionals continuaran treballant en les millores del Gran Teatre, per tal de finalitzar al final del mes de setembre” ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda

Pel moment una de les reformes que s’han finalitzat i que és essencial a l’edifici és la creació de la línia de vida, un element bàsic i necessari per a garantir la seguretat dels treballadors o la creació dels nous conductes per a l’aire condicionat.

Més enllà d’estes millores necessàries, per ara poc visibles, el Gran Teatre estrenarà un nou aspecte amb elements bàsics com són els banys, que també estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els actors i actrius trobaran també nous camerinos, en seran quatre i estan totalment renovats i l’espai interior del Gran Teatre que s’està repintant amb el seu color habitual.

Així i tot, el regidor avança que hi haurà moltes sorpreses per a la pròxima tardor quan s’obriguen les seues portes. Detalls i novetats que faran la seua obertura especial i amb una programació que consolida la història d’este espai tan emblemàtic.