Les obres del Mercat del Grau es reprenen el dilluns

El regidor de Comerç de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha anunciat que el pròxim dilluns es reprenen de nou les obres del mercat municipal del barri del Grau de València. Després de modificar-se el contracte per a l’execució de l’obra, amb una ampliació del pressupost a causa d’una sèrie de problemes inesperats, sorgits durant els treballs de rehabilitació del recinte, i d’haver-se comprovat que l’obra i les instal·lacions es troben adequadament, l’Ajuntament engega de nou la part final de les obres.

“Cal recordar que el mercat del Grau de València és el més antic de tota la ciutat. Després d’anys de deteriorament i abandó per part dels governs del Partit Popular, per fi tornarà a ser un centre reconegut dins del barri i de la ciutat. L’Ajuntament de València ha dissenyat un projecte de rehabilitació que combina la història amb la innovació i aspectes més moderns”, ha explicat Galiana.

Així, la rehabilitació de la històrica llotja del Marítim conservarà l’arquitectura original. “Es tracta d’aconseguir un espai revitalitzador, obert, i que convide a acostar-se tant a fer la compra de producte fresc i de qualitat com a passar estones de descans i relax en els seus diferents espais oberts”, ha dit el regidor Galiana. Per a això, s’han dissenyat nous elements, com a zones verdes i obertes, on els usos propis del mercat es combinen amb els culturals.

El mercat comptarà amb 19 parades on s’apostarà per la venda de productes frescos i de proximitat. A més, també s’ha dissenyat un espai multifuncional per a conferències, concerts, teatre infantil. En aquest espai, les associacions de veïns i confraries de barri tindran un lloc on reunir-se.

El mercat del Grau va ser el primer mercat modern a obrir a la ciutat de València. Exactament l’any 1902, dissenyat per l’arquitecte Rafael Alfaro, es va inaugurar com un recinte modern de València per a eixe moment. Es va construir, amb un tipus de construcció industrial amb una estructura d’acer, que van crear unes cobertes amb una lleu inclinació, que ara s’han recuperat per complet.