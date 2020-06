Les obres del nou col·legi avancen a bon ritme

Print This Post

Este projecte s’inclou dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i contempla un pressupost total de 5.504.286 €



Proforma, l’empresa adjudicatària de les obres, ja ha començat les primeres actuacions per construir el nou centre educatiu al municipi i que s’ubicarà a la zona nord, al costat de la plaça Europa. Durant estos dies, la regidora d’Educació Belén Bernat i la regidora d’Urbanisme, Lola Albert, acompanyades per l’arquitecta municipal, Nuria Lavara, han visita estes obres que ja comencen a deixar vore les primeres transformacions en el terreny. La visita respón a l’interés de l’equip de govern per conèixer el ritme de les obres i el seu desenvolupament en esta primera fase d’execució.



“Estem assistint a unes obres que deixaran un nou col·legi amb unes instal·lacions modernes i amb espais amplis que busquen també l’eficàcia i l’eficiència energètica”, ha manifestat al respecte Belen Bernat, edil d’Educació.



Recordem que les instal·lacions ocuparan una superfície total de 4.304 m2 i una altra de 7.919 m2 destinada a espais exteriors. En definitiva, més de 12.000 metres quadrats, que es dividiran en 3 blocs: educació infantil amb 6 aules, administració i educació primària amb 12 aules, que es complementaran amb altres (música, informàtica), així com espais destinats a biblioteca, sala d’usos múltiples, despatxos, cuina i menjador, serveis, gimnàs, serveis generals i una zona d’aparcament.



Las obras del nuevo colegio avanzan a buen ritmo



Este proyecto se incluye dentro del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana y contempla un presupuesto total de 5.504.286 €



Proforma, la empresa adjudicataria de las obras, ya ha empezado las primeras actuaciones para construir el nuevo centro educativo en el municipio que se ubicará en la zona norte, junto a la plaza Europa. Durante estos días, la concejala de Educación Belén Bernat y la concejala de Urbanismo, Lola Albert, acompañadas por la arquitecta municipal, Nuria Lavara, han visitado estas obras que ya empiezan a dejar ver las primeras transformaciones en el terreno. La visita responde al interés del equipo de gobierno para conocer el ritmo de las obras y su desarrollo en esta primera fase de ejecución.



“Estamos asistiendo a unas obras que dejarán un nuevo colegio con unas instalaciones modernas y con espacios amplios que buscan también la eficacia y la eficiencia energética”, ha manifestado al respecto Belen Bernat, edil de Educación.



Recordamos que las instalaciones ocuparán una superficie total de 4.304 m² y otra de 7.919 m² destinada a espacios exteriores. En definitiva, más de 12.000 metros cuadrados, que se dividirán en 3 bloques: educación infantil con 6 aulas, administración y educación primaria con 12 aulas, que se complementarán con otras (música, informática), así como espacios destinados a biblioteca, sala de usos múltiples, despachos, cocina y comedor, servicios, gimnasio, servicios generales y una zona de aparcamiento.