Les obres del nou col·legi Carrasquer a Sueca avancen segons les previsions

Les autoritats locals, acompanyades de la direcció facultativa i constructora de les obres, realitzen una visita per a comprovar in situ el desenvolupament dels treballs i el compliment dels terminis

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i els regidors d’Educació, Joan Carles Vázquez, i Urbanisme, Fernando Franco, han realitzat una visita a les obres que des de fa sis mesos s’estan realitzant en el col·legi Carrasquer per a comprovar l’estat en què es troben i el compliment dels terminis previstos. Acompanyats de la direcció facultativa i constructora dels treballs, han pogut certificar que, si tot transcorre segons el que es preveu sense contratemps inesperats, el nou CEIP Carrasquer podria ser una realitat en l’estiu de 2022, tal com es va anunciar.

“Hem pogut observar que, malgrat les dificultats que van aparéixer a l’inici de les obres per temes d’accessibilitat, el ritme dels treballs s’està ajustant a la planificació prevista, amb la construcció ja de dues altures a nivell estructural. Per tant, estem satisfets perquè, si no es produeixen desajustaments, els tempos s’estan complint i aproximant a les dates de certificació i construcció d’estes instal·lacions”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

El regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, ha explicat també que, “malgrat els contratemps de l’inici degut a la protecció dels arbres pròxims, que va suposar una modificació espacial del recinte de la cuina del nou col·legi, hem pogut comprovar que ja s’està executant el forjat dos del mòdul de Primària i la cimentació del d’Infantil”. Així mateix, ha mostrat la seua sorpresa davant el descobriment que s’ha realitzat una vegada s’han iniciat les obres, en comprovar l’alt nivell de degradació que patia la coberta del centre i com no s’havia actuat abans d’urgència. “Hem descobert el fals sostre de canyís i ha eixit a la llum els greus desperfectes de la coberta, la qual presentava grans obertures i no goteres com s’havia dit. Per tant, jo em pregunte: com s’ha pogut permetre tindre el col·legi en estes condicions tant de temps! Esperem que el nou edifici, reivindicat des de fa molts anys per la tardança en la seua remodelació, contribuïsca al benestar de l’alumnat en unes condicions dignes per al seu aprenentatge”.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, s’ha mostrat optimista davant les esperances transmeses per part de l’empresa constructora que la realitat del nou centre escolar puga complir-se en l’estiu de 2022. “Es tracta d’una vella reivindicació de la comunitat educativa local, i de la ciutadania en general, que feia molt necessària esta intervenció. Com a màxims responsables de l’Ajuntament, continuarem realitzant un seguiment d’esta actuació perquè representa una de les primeres accions que vam dur a terme amb la Conselleria en arribar al govern municipal, intentant que se li concedira la urgència que requeria i que el projecte no quedara relegat en algun calaix. La nostra labor com a gestors polítics ha de ser la de demanar, insistir i gestionar, a fi que la ciutat dispose de tots els recursos necessaris que demanden els nostres veïns i veïnes”.