Les obres del nou Mercat del Grau de València estan ja a punt de finalitzar

El regidor de Comerç de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha informat este matí de la pròxima finalització de les obres del Mercat Municipal del Grau. “Les obres estan ja a punt de finalitzar. El mercat ja té instal·lades quasi totes les grans cristalleres que tanquen el recinte i també s’han plantat ja els tarongers i les oliveres de les zones enjardinades”, ha explicat el regidor.

Tal com ha subratllat Galiana, a més de tot aixó, també es disposa ja de totes les columnes de ferro forjat instal·lades i en perfecte estat, així com la teulada que cobreix el recinte. La instal·lació dels conductes de ventilació, que van a la vista, ja està finalitzada també, de la mateixa manera que el pis de pedra blanca provinent d’una cantera de Castelló. “El nou mercat donarà al barri un establiment de primera categoria i serà motor econòmic del mateix. El mercat contindrà un espai per a la ciutadania amb zones verdes i un espai concret per a l’ús del veïnat”, ha afegit Galiana.

A més d’estar instal·lat ja tot el pis, la ventilació i la il·luminació (que és en forma de llums d’estil industrial), també estan ja posades la major part de les grans vidrieres que actuen de paret, de manera que el mercat està pendent de la connexió als servicis bàsics com l’aigua i l’electricitat, i la instal·lació de les portes d’entrada.