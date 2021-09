Les obres del Palau de la Música respectaran l’esperit de l’edifici i reduiran el seu consum energètic

Print This Post

Les obres de rehabilitació del Palau de la Música tindran un termini d’execució de 15 mesos i compten amb un pressupost de 12.682.730,35 euros. La intervenció, que contempla treballs per recuperar l’esperit integral de l’auditori, també permetrà adaptar l’edifici a la normativa vigent i reduirà el seu consum energètic. Així ho ha explicat el vicealcade Sergi Campillo, en donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local que ha aprovat la licitació d’estes obres.

La intenció municipal és obrir este edifici, que és el principal contenidor de música d’Espanya, com més prompte millor, tot i que el projecte no és senzill. La intervenció contempla la substitució de tot el sostre de la sala Rodrigo, mentre que en la sala Iturbi se substituiran els laterals situats damunt de les llotges. A més, es farà la impermeabilització completa del templet situat damunt de la volta del vestíbul, la instal·lació d’una cortina acústica, el canvi de lluminàries i projectors a tecnologia LED, o el canvi del parallamps per raons de seguretat.