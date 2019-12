Les obres del tram subterrani, L-10 començaran a partir del 2020.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’han adjudicat per un impost superior als 25 milions d’euros.

El president de la Generalitat Valenciana ha anunciat per a principis del 2020 l’inici de les obres de construcció de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram subterrani entre les estacions d’Alacant i Estimat Granell de la Línia 10, que s’ha adjudicat hui per un import superior als 25 milions d’euros.

La Línea 10 permetrà unir el centre de Val̀ncia amb la zona de la Ciutat de la Ciutat de les Arts i les Ciències, i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l’oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia, i afavorint la implantación d’un model de mobilitat sostenible en el conjunt de la ciutat i la seua área metropolitana. La Línea 10 combina trams subterráneos i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilómetres i 8 estacions i parades (3 subterráneas i 5 en superfície).

Les primeres obres d’aquesta infraestructura van començar en l’any 2006 i es van paralitzar en l’any 2011, per falta de pressupost, después d’invertir al voltant de 200 milions d’euros. El 12 de juny de 2017 el propi president Ximo Puig anuncià que la Generalitat reprendía les obres amb financió de la Unió Europea.