Les obres teatrals “De retretes por el mundo” i “La pícara de Sevilla”, plats forts de la programació cultural de Godella durant el mes d’abril

El mes d’abril ve carregat d’activitats culturals a Godella. La flexibilització de les mesures sanitàries per a frenar a la COVID-19 permet tornar a gaudir d’una agenda d’activitats molt atractiva per a tota la ciutadania. Exposicions, obres teatrals, activitats per a xiquetes i xiquets o tallers són alguns dels esdeveniments programats.

L’obra teatral “De retretes por el mundo”, que es podrà gaudir els dies 17 i 18 d’abril en el Teatre Capitoli, és un dels plats forts de l’agenda. També “La pícara de Sevilla”, del pròxim 27 d’abril. Els amants de la dramatúrgia tornaran a gaudir amb dues obres molt interessants i amb excel·lents crítiques.

Respecte a les exposicions, el 9 d’abril s’estrenarà “La mirada transparent”, de Felip Baldó, en Vila Eugènia, i la “Expo Art-Coaching”, de Pablo Fuenmayor en el Centre Cultural Xicranda.

L’Escola de Pasqua, del 6 al 9 d’abril; les activitats relacionades amb la celebració del Dia del Llibre del 24 d’abril; i el retorn del Ludoespai seran les principals notícies orientades als més xicotets de Godella.

El Taller titulat “Planificant un menú saludable i sostenible”, impartit per la dietista Imma Girba, serà un altre dels esdeveniments destacats del mes. L’activitat es desenvoluparà en Vila Eugènia el pròxim 22 d’abril.