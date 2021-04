Les Oficines Centrals de Universitat Popular de València es traslladen al carrer Micalet

Connect on Linked in

Les oficines centrals de la Universitat Popular de València s’han traslladat a la primera planta de l’edifici municipal del carrer Micalet número 1, on anteriorment se situava la Junta Municipal de Ciutat Vella. D’esta manera, els servicis centrals d’este organisme autònom ja no atendran des de l’edifici de l’antiga Tabacalera, on es trobaven fins a la data les seues instal·lacions de gestió. En la nova oficina es disposa d’un espai més ampli per a la ubicació de la direcció, les seccions Tècnica, Administrativa, de Personal, Comunicació i personal auxiliar de la Universitat Popular de València.

L’objectiu del trasllat a les noves dependències «és millorar les condicions per al desenvolupament de tots els servicis de gestió dels 31 centres amb què compta en l’actualitat la Universitat Popular de l’Ajuntament de València», segons ha indicat la regidora presidenta de la Universitat Popular, Isabel Lozano.

Els centres de la Universitat Popular, distribuïts en més de 30 barris de la ciutat, es troben a hores d’ara a ple rendiment amb la represa de les activitats en la seua modalitat presencial a tots ells. La Universitat Popular ha mantingut la seua activitat en marxa durant tota la pandèmia, adaptant els seus servicis a la manera telemàtica durant els períodes de confinament i ajustant les seues activitats a les diferents indicacions de les autoritats sanitàries, però sense parar en cap moment la seua activitat formativa i sociocultural de servici públic que presta.

La Universitat Popular de València conserva tots els números de telèfon previs al trasllat de les seues instal·lacions i en la actualitat està desenvolupant més de 50 activitats diferents en els seus centres, dins de les àrees de formació general, arts, activitat física i expressió corporal, tecnologies, cultura valenciana i idiomes.