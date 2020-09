Les oficines de Turisme de València incorporen solucions tecnològiques per a l’accessibilitat de les persones sordes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Emiliano García anuncia que les oficines implementaran una plataforma de vídeo-interpretació i la intel·ligència artificial per a reconéixer sons

En el Dia Internacional de les Llengües de Signes, el regidor de Turisme, Emiliano García, ha anunciat la implementació de la plataforma de vídeo-interpretació S-Visual de FESORD i la intel·ligència artificial per al reconeixement de sons de Visualfy en les Oficines de Turisme. En concret, ha explicat que les noves mesures per a millorar l’accessibilitat de les persones sordes en les Oficines de Turisme de l’Ajuntament de València s’iniciarà en les oficines de l’aeroport, de l’estació Joaquín Sorolla, del carrer de la Pau i de l’Ajuntament.



Emiliano García ha explicat que es tracta d’una primera fase ja que la intenció és “ampliar este servici a la resta d’oficines turístiques municipals”. “El nostre objectiu a llarg termini és convertir la nostra ciutat en un destí ‘deaf friendly’, amable amb les persones sordes, per al que hem començat pels punts d’informació turística que reben als nostres visitants”, ha remarcat.



Des de Visualfy han explicat que “la plataforma de vídeo-interpretació de FESORD permetrà a qualsevol persona sorda comunicar-se en les oficines en Llengua de Signes i la nostra tecnologia de reconeixement de sons adaptarà senyals sonors com l’alarma d’incendis o el xiulet del torn a alertes visuals i sensorials. També servirà per a enviar notificacions informatives directes a les persones sordes”.



L’anunci ha coincidit amb la celebració del Dia Mundial de les Llengües de Signes, durant la Setmana Internacional de les Persones Sordes. L’edil ha apuntat que “els milions de persones sordes de tot el món que celebren estos dies la seua Setmana Internacional i, hui, el Dia internacional de les Llengües de Signes, ens recorden que queda molt per fer per a derrocar les barreres que els discriminen cada dia. Des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament estem compromesos a avançar cap a un món que oferisca les mateixes possibilitats per a tots i totes”.