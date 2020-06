Les oficines d’informació turística de la Plaça de l’Ajuntament de València i la platja reobrin amb totes les mesures de seguretat

Connect on Linked in

Les oficines municipals d’informació turística de la plaça de l’Ajuntament i la platja de la Malva-rosa han reobert al públic amb totes les mesures de protecció davant de la COVID-19. En una visita este matí a l’oficina de la platja, el regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat els “grans esforços que està fent València per adaptar els seus recursos i servicis a les noves necessitats que requerix la situació actual i per reactivar l’activitat turística a la ciutat amb les màximes garanties”. El 15 de juny reprendrà l’activitat l’oficina del carrer de la Pau, el 25 de juny, la de Joaquín Sorolla i, l’1 de juliol, coincidint amb l’obertura de fronteres al turisme, la de l’aeroport.



Totes les oficines municipals d’informació turística han limitat l’aforament i incrementat els cartells informatius i senyalística perquè es respecte la distància mínima de seguretat de dos metres dins de les instal·lacions i es complisca amb l’ús obligatori de la mascareta. També s’ha establit un accés preferent per a les persones majors de 60 anys i s’ha subministrat material de protecció al personal —mascaretes, pantalles de metacrilat als taulells i gel hidroalcohòlic—, així com gel hidroalcohòlic per als turistes, que estaran obligats a utilitzar-lo tant en entrar com abans d’emprar els dispositius tàctils. A més, s’han substituït tots els fullets dels expositors i s’informarà sobre la disponibilitat d’informació digitalitzada a la qual es pot accedir i visualitzar des del dispositiu mòbil mitjançant un codi QR.



El regidor de Turisme i president de Visit València, Emiliano García, ha explicat que “enguany el resident i el turista de la Comunitat Valenciana tindran un pes important en la promoció de la ciutat i la motivació al consum. Per això, hem volgut planificar l’obertura de les oficines de turisme d’una manera gradual, adaptant-nos a la desescalada i avançant-nos a l’obertura dels moviments entre províncies i comunitats autònomes”. Les primeres oficines municipals d’informació turística a reobrir les seues portes han sigut les de la plaça de l’Ajuntament i la de la platja de la Malva-rosa. El 15 de juny reprendrà l’activitat l’oficina del carrer de la Pau, el 25 de juny ho farà la de Joaquín Sorolla i, coincidint amb l’obertura de fronteres al turisme, l’1 de juliol serà el torn de la de l’aeroport.



Emiliano García, qui este matí ha visitat l’oficina de la Malva-rosa, ha destacat que “la ciutat de València, tant des de les entitats públiques com privades, està fent grans esforços per adaptar els seus recursos i servicis a les noves necessitats que requerix la situació actual i per reactivar l’activitat turística a la ciutat amb les màximes garanties”. En eixe sentit, l’edil ha destacat “l’important esforç de digitalització del contingut informatiu que recull l’oferta turística de la ciutat que s’ha realitzat durant estes setmanes des de Visit València i les empreses associades”.



A més, durant l’Estat d’Alarma, Visit València ha posat a la disposició dels turistes un xat en línia per informar i respondre els dubtes dels visitants que continuaven a la ciutat durant els primers dies de la pandèmia, insistint en el compliment de les mesures de seguretat i col·laborant en la modificació o devolució de les seues reserves. Este xat, atés tant en anglés com en castellà, es mantindrà actiu després de l’obertura de les oficines.



D’altra banda, l’oficina d’informació turística de l’Ajuntament és un dels quatre punts en què se situen els quioscos intel·ligents de la digitalitzada València Tourist Card, que permetrà als turistes emprar la targeta sense intercanviar-la en cada lloc que visiten. Esta iniciativa, en el marc del projecte Smartcity ImpulsoVLCi, ha comptat amb la col·laboració de diferents administracions i institucions públiques i privades, entre les quals destaquen la Llotja, el Museu Faller, les Torres dels Serrans i les de Quart, l’IVAM o els diferents espais de la Ciutat de les Arts i les Ciències.