Les oficines Mentora s’obriran per a atendre a tota la joventut en risc d’exclusió

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat que les oficines Mentora, que fins ara feien costat als i les joves ex tutelades per la Generalitat en el seu procés d’emancipació, estendran el seu àmbit d’actuació a tota la població jove vulnerable que viva en municipis de més de 70.000 habitants.

Oltra ha explicat que les oficines Mentora van nàixer la legislatura passada com una part del sistema d’emancipació posat en marxa pel seu departament per a atendre aquelles persones tutelades per la Generalitat en el moment de complir la majoria d’edat.

La vicepresidenta ha explicat que un dels objectius de 2022 serà ampliar aquesta xarxa de suport a l’emancipació a aquells i aquelles joves que es troben en una situació de vulnerabilitat, amb independència que hagen sigut o no tutelats per la Generalitat, de manera que es creen les oficines Mentora Plus.