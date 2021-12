Les ONG i les associacions d’Alzira donen a conéixer a la població els projectes amb patrocini municipal en la Setmana de la Cooperació.

Connect on Linked in

L’11 de desembre hi haurà una festa pels drets humans que inclou un concert i tallers a la Plaça Major

La Casa de la Cultura acollirà una xarrada d’Open Arms i taules redones sobre iniciatives locals i internacionals

Alzira celebrarà els dies 9, 10 i 11 de desembre la Setmana de la Solidaritat i la Cooperació. La Casa de la Cultura i la Plaça Major acolliran les activitats programades, organitzades per l’Ajuntament d’Alzira, amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i de la Taula per la Convivència d’Alzira.

La presentació del projecte de Pla de Cooperació Municipal, amb l’agermanament amb la Mancomunitat Trinacional Fronterera del Riu Lempa, i les accions que s’estan duent a terme, com la intervenció de l’artista alzireny Toni Espinar a Esquipulas (Guatemala), centraran l’inici de la setmana. El dijous 9 de desembre a les 18 hores, l’auditori de la Casa de la Cultura acollirà este acte, on s’explicarà el patrocini de l’Ajuntament d’Alzira a les millores que es venen fent al Riu Lempa, a una zona on confluixen territoris d’El Salvador, Hondures i Guatemala.

La presentació de la Setmana de la Solidaritat i la Cooperació comptarà també amb una xarrada a càrrec de representants de l’organització Open Arms, a les 18:45 hores. I a les 20 hores hi haurà un servei de càtering oferit per l’empresa local de cuina per emportar vegetariana Cocina con amor amb productes de proximitat

El divendres, 10 de desembre, serà l’ocasió de conéixer els projectes que porten a terme organitzacions no governamentals (ONG) i associacions. “Als tallers de participació que férem en primavera amb totes les associacions que es dediquen a la cooperació internacional i a la cooperació local, una de les coses que van proposar va ser dedicar una setmana a explicar els projectes que duen a terme amb el suport de les subvencions que dóna l’ajuntament. Volen ser les pròpies associacions les que puguen explicar on van eixos diners i què s’ha fet”, explica la regidora de Cooperació, Letícia Piquer. A les 18 hores començarà la taula redona sobre cooperació internacional, on hi participaran la Fundació La Vicuña, Mans Unides, Creu Roja, Escoles solidàries, Anima València, Cooperació Internacional, Associació ADECOI, Ayudemos a un/a niño/a i la Fundació DASYC, totes elles beneficiades per les ajudes del Fons de Solidaritat i Cooperació d’Alzira.

A les 18:45 hores s’oferirà una altra taula redona sobre bones pràctiques, en la qual portaveus de la Taula de Convivència, “composada per una gran quantitat d’associacions de la nostra ciutat que treballen de forma conjunta de forma autogestionada per donar-se suport i arribar més lluny”, explicaran el seu projecte i els resultats”, indica la regidora.

Iniciativa legislativa popular per la gratuïtat dels productes d’higiene femenins

“Tot culminarà el dia 11 amb el concert de la plaça Major”, informa Piquer, on actuaran Diània, Niuss, Esther i Dani Tejedor, entre les 10:30 i les 14 hores. Eixe dia se celebrarà el Dia dels Drets Humans i la plaça acollirà al llarg del matí tallers oberts i gratuïts. Es farà la lectura d’un manifest per la Taula per la Convivència i s’aprofitarà el festival per a presentar la iniciativa legislativa popular (ILP) 3 voltes rebel, “perquè els productes d’higiene femenins siguen gratuïts”, i es farà així mateix arreplega de material d’higiene femení per a donacions.