Les organitzacions agràries locals agraeixen a l’Ajuntament de Picassent els bons resultats obtinguts en la vigilància al terme durant la campanya present

Connect on Linked in

A través d’una carta d’agraïment subscrita per distintes organitzacions agràries locals, estes entitats agraeixen al consistori l’excel·lent treball portat a terme en la vigilància dels cultius, les instal·lacions de goteig i pous ja que no s’ha patit cap robatori important



Les diferents organitzacions agràries de Picassent han remés una carta d’agraïment a l’Ajuntament per mostrar la seua satisfacció en la perfecta coordinació entre els distints Cossos de Seguretat i la seua eficàcia a l’hora de vigilar el terme municipal durant l’actual campanya de recol·lecció de cítrics, caquis i altres cultius.



I és que el nostre municipi, un dels més grans de la província, compta amb una superfície de 85’6 quilòmetres quadrats. Donada la seua extensió, l’Ajuntament, va adquirir recentment un dron, ferramenta que amb la tecnologia més capdavantera, s’ha incorporat a les tasques de vigilància per part de la Policia Local i que ha permés mantindre el terme vigilat les 24 hores.



La carta, que ha sigut remesa pel Canal de regants Xúquer-Turia sectors X-XI-4, la Cooperativa Agrocítrica, la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador i l’Associació Valenciana d’Agricultors, exposa que: «Dicha vigilancia ha repercutido muy positivamente en el control de otros tipos de cultivo y en las instalaciones de goteo y pozos del término municipal. Podemos decir que ha habido el resultado que se pretendía».



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha manifestat també la seua satisfacció pels bons resultats obtinguts en esta primera fase de la campanya agrícola, tot i manifestat, que no hi ha que baixar la guàrdia, «En l’inici de la campanya agrícola es va celebrar una Junta de seguretat local amb la presència de la policia local, la guàrdia civil i l’equip Roca per parlar i tractar el tema de la vigilància al terme per aconseguir que no es produïra cap robatori al terme. Ara, hem de continuar treballant de valent per obtenint estos bons resultats també al final de la campanya». L’Ajuntament també ha traslladat el seu agraïment als efectius que han realitzat estes tasques de vigilància.



Per la seua part, el regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, també s’ha manifestat al respecte, «La nostra preocupació ara és seguir coordinats i fixar la nostra atenció en el nostre terme, per continuar tenint les collites protegides i vigilades».