Les organitzacions agràries valencianes critiquen a ENESA i Agroseguro per no ajustar l’assegurança del caqui a les necessitats del sector

Connect on Linked in

Elogien la subvenció addicional del 20% que la conselleria d’Agricultura aplicarà a les pòlisses que els associats subscriguen a través de les seues organitzacions agràries

Les principals organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana –l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), La Unió de Llauradors i Ramaders i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders del País Valencià (UPA-PV)– llancen de manera conjunta un missatge molt crític a l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA), òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura, i a l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades (Agroseguro) per no ajustar l’assegurança del caqui ni a la realitat vegetativa del cultiu ni a les necessitats reals dels agricultors.

El sector productor valencià retrau especialment la negativa que acaba de contestar ENESA i Agroseguro a la seua reivindicació de prolongar del 20 de febrer que dicta la disposició vigent fins al 31 de març el període de contractació de l’assegurança del caqui. Segons recorden les tres associacions, l’actual data resulta excessivament prematura perquè molts productors encara no han cobrat les liquidacions de l’última collita a causa del retard del pagament per part de determinats operadors i perquè en aquests moments encara hi ha nombroses explotacions on no s’han finalitzat ni tan sols les labors de poda, la qual cosa evidentment dificulta la previsió d’un aforament de producció a assegurar.

En una breu missiva el director de ENESA, Miguel Pérez, rebutja un canvi en la data de contractació al·legant que es produiria un solapament del risc amb el període de subscripció. No obstant això, les organitzacions agràries constaten que en altres assegurances sí que es dona aquesta circumstància sense major problema i destaquen l’exemple de la cobertura dels cítrics davant el reg de pedra i el termini de contractació de la qual no acaba fins al 15 de setembre, és a dir, en un moment molt més flexible en el qual el productor ja pot efectuar una estimació aproximada de la seua producció.

El sector augura que si ENESA i Agroseguro manté les seues traves i la seua falta de sensibilitat cap als productors, aquest factor unit a uns altres, com la greu crisi de rendibilitat que travessa el cultiu del caqui i les restriccions de mobilitat derivades del Covid-19, podrien ocasionar un descens en els nivells de contractació de l’assegurança del caqui on, sens dubte, el principal damnificat d’això seria l’agricultor.

AVA-ASAJA, LA UNIÓ i UPA-PV agraeixen i elogien la mesura que la conselleria d’Agricultura ha pres per la qual totes les pòlisses que els associats subscriguen a través de les seues organitzacions professionals agràries es beneficiaran d’una subvenció addicional del 20%. Les tres associacions valoren aquesta iniciativa del departament agrari de la Generalitat que pretén enfortir la vertebració del sector i incentivar la relació dels agricultors i ramaders amb les organitzacions agràries que són, en definitiva, els seus legítims representants.