Les Paelles de la Dona a Torrent seran a benefici de la Mancomunitat Horta Sud

Torrent celebrarà este dimecres 12 de març les tradicionals paelles de la Setmana de la Dona

Un esdeveniment emblemàtic que cada any reuneix al voltant d’un miler de dones en un dia de convivència, reivindicació i celebració.

Aquest any, l’esdeveniment va haver de ser ajornat a causa de les condicions meteorològiques, però ara torna amb més força i amb un marcat caràcter solidari en favor dels damnificats per la DANA del passat 29 d’octubre.

Un esdeveniment solidari i multitudinari

Al voltant de 1.000 dones es donaran cita a l’Àgora del Parc Central per compartir una jornada festiva, gastronòmica i de ‘germanor’, on la igualtat serà l’eix central. Amb l’objectiu de col·laborar amb els municipis afectats per la DANA, les participants han adquirit un ticket solidari de 3 euros. La recaptació obtinguda serà donada a la Mancomunitat Horta Sud per finançar projectes socials a les localitats perjudicades per les fortes pluges i inundacions.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i la regidora d’Igualtat, Amparo Chust, seran les encarregades de fer entrega del xec commemoratiu amb la recaptació al president de la Mancomunitat Horta Sud, José Francisco Cabanes, qui canalitzarà els fons cap als projectes necessaris als municipis més afectats de la comarca.

Programa de la jornada

La jornada començarà a les 12:00 hores a la plaça Unió Musical de Torrent amb una concentració i posterior marxa per la igualtat, on les dones recorreran els carrers de la ciutat reivindicant els seus drets i la necessitat de seguir avançant cap a una societat més igualitària.

A les 13:00 hores, els actes continuaran a l’Àgora del Parc Central amb l’elaboració de les tradicionals paelles, on l’ambient festiu estarà acompanyat per música en directe, promovent un espai de gaudi i trobada entre totes les assistents.

Un dels moments més esperats tindrà lloc a les 15:00 hores amb la gran mascletà per la igualtat, a càrrec de la prestigiosa empresa pirotècnica Caballer FX. A més, la responsable de disparar-la serà la pirotècnica Maria José Lora, qui oferirà l’últim espectacle pirotècnic a la ciutat de Torrent dins del marc d’aquesta celebració tan significativa.

La regidora d’Igualtat, Amparo Chust, ha ressaltat la importància d’impulsar la Setmana de la Dona malgrat les adversitats climàtiques que van obligar a posposar l’esdeveniment. “El mal temps ens va impedir celebrar-ho en la data prevista, però ara ho fem amb més energia i intensitat. És un dia per reivindicar, compartir i gaudir juntes”, ha declarat.

Torrent, ciutat compromesa amb la igualtat

Amb aquesta celebració, Torrent reafirma el seu compromís amb la igualtat i la solidaritat, conjugant tradició, reivindicació i suport a qui més ho necessita. La Setmana de la Dona i totes les seves activitats previstes es reprenen amb energia renovada i amb la il·lusió de seguir construint una societat més justa i equitativa per a tots i totes.