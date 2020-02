Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Com ja és tradició en el Centre de Majors Bellido, la vesprada de Sant Valentín va estar marcada per la música, el ball i la diversió. Les persones majors es van reunir per a ballar amb un repertori de diferents estils i èpoques amb una actuació musical en directe. El regidor d’Atenció a les Persones, José Antonio Castillejo, va estar gaudint de la vetlada, que va acabar amb un berenar.