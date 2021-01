Les persones usuàries de Metrovalencia valoren amb un 8 sobre 10 els serveis que presta FGV

Print This Post

La clientela atribueix la millor puntuació a la seguretat en el trajecte, la senyalització i l’accessibilitat al tren

Aquesta és la segona millor puntuació que atorguen les persones usuàries a Metrovalencia des que es va iniciar la realització d’enquestes en 1999

La clientela ha atorgat una valoració de notable, 8,01 punts sobre 10, al servei global de transport que presta Metrovalencia, d’acord amb els resultats de l’Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2020 després d’efectuar 3.015 entrevistes, amb un error estadístic per a les dades globals del +1,78% per a un interval de confiança del 95,5% entre els viatgers i viatgeres majors de 15 anys de metre i tramvia.

Aquesta és la segona millor valoració que atorguen les persones usuàries a Metrovalencia des que es va iniciar la realització de l’enquesta en 1999. En concret, la nota més alta, 8,03 l’any 2012, només està dues dècimes per damunt de la collida en 2020. En 2019 la puntuació va ser de 7,82.

Segons l’estudi, la valoració positiva del servei és del 91,4%, en sumar el 26,8% que el qualifiquen com a ‘Bé’, el 50,1% com ‘Bastant bé’ i el 14,5% com ‘Molt bé’. La valoració d’indiferència, que coincideix amb la qualificació de ‘Regular’, és del 6,7%. La valoració de rebuig és del 2,2%, en sumar el 0,2% de la qualificació ‘Molt malament’, el 0,3% del ‘Bastant mal’ i el 1,7% del ‘Mal’.

La Línia 5 (Marítim Serradora-Aeroport) és la millor valorada pels clients amb 8,15 punts, seguida per la Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) amb 8,13; la Línia 7 (Marítim Serradora-Torrent Avinguda) amb 8,10 i la Línia 6 (Tossal del Rei-Marítim Serradora) i la Línia 8 (Marítim Serradora-Marina Reial Joan Carles I), totes dues amb 8,09 punts.

A continuació se situen la Línia 1 (Bétera-Villanueva de Castellón) amb 7,99 punts; la Línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport) amb 7,94; la Línia 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) amb 7,90; i finalment la Línia 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) amb 7,83 punts.

Perfil de persones usuàries

Segons l’informe de 2020, el nombre de dones que utilitzen els serveis de Metrovalencia que suposen el 66,2% del total de viatgers i viatgeres, per la qual cosa els homes són 33,8%. El 84,1% són espanyols i el 15,9% restant estrangers.

Quant a l’edat, la mitjana se situa entorn dels 33,6 anys, sent el segment de menors de 25 anys el més significatiu amb el 40,8%; seguit del de 40 o més anys amb el 34,1% i la població entre 25 i 39 anys, que aconsegueix un 25,1%.

El 52,4% de les persones usuàries de Metrovalencia ha realitzat estudis secundaris, un 29,1% té formació universitària i el 18,5% ha efectuat estudis primaris. El nivell socioeconòmic que predomina és el ‘mitjà’, amb el 54,7%; seguit de l’alt-mig alt, amb el 28,1% i el baix-mig baix, amb el 17,2%.

En conte a l’ocupació, un 47,2% dels clients de Metrovalencia són treballadors per compte d’altri; el 36,9% són estudiants; el 6,1% es troben en situació d’atur laboral; un 3,8% són autònoms; un 3,3% són jubilats i pensionistes; i un 2,7% es declara mestressa de casa.

Seguretat en el trajecte

D’entre els 19 factors valorats pels viatgers i viatgeres en l’enquesta de l’ISC relacionats amb el servei que presta FGV a València i la seua àrea metropolitana, 15 superen la qualificació de 7 punts. Cap atribut queda per davall de sis punts.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients són la seguretat en el trajecte (8,58); senyalització (8,52); accessibilitat al tren (8,47); rapidesa (8,45) i puntualitat (8,2 punts).