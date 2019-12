Les persones usuàries del Centre Integral de Majors s’incorporen a ‘Almussafes Camina’

Aquest dimecres, 18 de desembre, han participat en el recorregut a peu que s’ha desenvolupat durant una hora pel nucli urbà de la població



Aquestes rutes saludables estan impulsades pel Departament de Salut de la Ribera en col·laboració amb el consistori municipal



El programa ‘Almussafes Camina’, promogut el mes de maig passat pel Departament de Salut de la Ribera en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat per a fomentar la salut física, emocional, social i comunitària de la ciutadania, ha sumat a la sessió celebrada hui, dimecres 18 de desembre, a les persones usuàries del Centre Integral de Majors (CIM).



Com cada dilluns i dimecres, el grup s’ha concentrat a la porta principal del centre de salut, on han realitzat diferents exercicis de calfament abans de començar una marxa de quaranta-cinc minuts de durada en la qual han recorregut part del nucli urbà, cada persona al ritme que li marcava el seu cos. En el recorregut han comptat amb la presència d’una infermera i un titulat universitari en Ciències de la Salut.



Per a la regidora de Majors, Paqui Oliver, “és important animar als nostres majors a mantindre’s actius a través d’activitats com aquestes, que a més d’aportar innombrables beneficis per a la salut suposen una bona manera de relacionar-se amb altres veïns i veïnes del municipi”.



El CIM, que està dirigit al col·lectiu de majors de 60 anys, inclou els serveis de fisioteràpia, psicologia i nutrició, on s’ofereixen a la ciutadania sessions personalitzades relacionades amb aspectes com la rehabilitació física, el desenvolupament de la memòria i l’autoestima o la millora de l’alimentació.