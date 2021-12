Les pimes i autonómos de Xirivella reben 495.000 euros a través de les Ajudes Parèntesis

Connect on Linked in

227 empreses de la localitat s’han beneficiat d’aquesta subvenció

Les pimes i autònoms de Xirivella han rebut 495.023,39 euros a través de les Ajudes Parèntesis, incloses en el Pla Resistir, per a pal·liar els efectes econòmics de les restriccions per la Covid-19. Això significa que s’ha consignat el 88,57% del pressupost total per a Xirivella, que aconseguia els 558.903 euros.



D’aquestes ajudes s’han beneficiat 227 empreses de la localitat en les diferents convocatòries que s’han dut a terme. En la primera d’elles es van concedir 239.919,86 euros per a 108 empreses que es trobaven dins de les activitats econòmiques definides per Conselleria. En les convocatòries posteriors es va ampliar a totes les empreses que s’havien vist afectades per les mesures restrictives per a contindre l’expansió del coronavirus. D’aquesta manera, en la segona fase es van adjudicar 96.800 euros, que es van repartir entre 45 empreses, i en l’última la xifra va ascendir a 158.303,53 euros per a 74 pimes i autònoms.



“Les Ajudes Parèntesis han significat un alleujament per a molts negocis. A través de les tres convocatòries hem pogut ampliar la subvenció a totes les activitats econòmiques afectades per la pandèmia i amb això hem contribuït al fet que moltes pimes i el comerç local hagen pogut suportar millor aquests durs moments”, assegura Isabel Torres, regidora de comerç, mercats i consum de Xirivella.



Les Ajudes Parèntesis anaven dirigides a empreses amb un màxim de deu treballadors, que han rebut fins a 2.000 euros a cadascuna per a cobrir les despeses justificades, més 200 euros addicionals per cada treballador que tingueren contractat. El 62,5% de les ajudes ho aportava la Generalitat Valenciana, el 22,5 la Diputació de València i el 15% l’Ajuntament de Xirivella.