Les piscines d’estiu de Burjassot obriran el 15 de juny i oferiran cursos de natació al juliol

Connect on Linked in

Les piscines d’estiu de Burjassot estan a menys de dues setmanes d’obrir les seues portes, un any més, perquè la ciutadania del municipi dispose d’un espai idoni per a descansar i refrescar-se al mateix temps, durant els mesos d’estiu. A causa de trobar-nos encara en situació de pandèmia, la piscina d’estiu obrirà sotmesa a una sèrie de normes sanitàries, que ja van regir l’any passat i que seran d’obligat compliment per part dels usuaris i usuàries.

En el protocol sanitari establit, destaca la sol·licitud de reserva de plaça per a acudir a la piscina a través de la web municipal. En aquesta reserva, se seleccionarà la parcel·la a ocupar introduint DNI o NIE de les persones que vagen a utilitzar-la, dades que facilitaran el rastreig davant un possible contagi. La cita prèvia es podrà sol·licitar com a màxim amb dos dies d’antelació. També caldrà complir en tot moment amb les distàncies reglamentàries de les parcel·les marcades, les quals han ampliat la seua capacitat respecte a l’any passat, i també serà obligatori l’ús de la màscara, des dels sis anys, mentre no es romanga en l’aigua. D’altra banda, es prendrà la temperatura abans d’entrar al recinte i es facilitarà la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.

Gestionades per la regidoria d’Esports que dirigeix Juan Gabriel Sánchez, a través de CEMEF SLU i situades en el Poliesportiu Municipal, les piscines d’estiu obriran les seues portes demà dimarts 15 de juny i oferiran els seus serveis fins al 12 de setembre de 2021. El seu horari general serà de 11:30h a 19h, de dimarts a diumenge, mentre que els tots els dissabtes i també els diumenges i festius de juliol i agost, l’horari serà de 10:30h a 20h.

El preu d’entrada normal a la piscina és de 2,30€ per a tot el dia, mentre que enguany, com a novetat, també es pot adquirir entrada per a horari sol de demà o només de vesprada, a un preu de 1,60€. Les entrades amb preu reduït (menors donen 14 anys i majors de 60 anys) per a tot el dia tenen un preu de 1,70 euros, mentre que l’entrada reduïda per a l’horari únic de demà o de vesprada serà de 1,20€.

Quant als cursos de natació, aquests s’impartiran de l’1 al 30 de juliol i, pròximament, s’informarà sobre el procediment per a realitzar la matrícula. Els cursos s’impartiran de dimarts a divendres en diferents horaris i les places seran limitades. De 10.30 h a 11.15 h, hi haurà per a xiquets/as d’entre 3 i 14 anys, amb un màxim de 30 places d’entre les quals, màxim 10 seran per a xiquets/as d’entre 3 i 5 anys. De 19:30h a 20:15h, hi haurà classes per a xiquets/as d’entre 3 a 14 anys, amb un màxim de 50 places de les quals, màxim 10, seran per als menors d’entre 3 i 5 anys. Les classes per a persones a partir de 15 anys, amb un màxim de 30 places, seran de 20:15h a 21h.