Les piscines municipals d’estiu de Burjassot obriran a la fi de juny i la piscina coberta reprendrà la seua activitat al setembre

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria d’Esports, ha estat, durant els últims dies, observant l’evolució de la desescalada per a prendre decisions respecte a la gestió de les piscines municipals.

Pel que respecta a la piscina coberta, aquesta romandrà tancada fins al mes de setembre i serà llavors quan s’organitzaran els cursos de natació de cara als últims mesos de l’any.

Pel que respecta a les tres piscines descobertes municipals, situades en el Poliesportiu, està previst que òbriguen a la ciutadania a la fi del mes de juny, una vegada finalitzen les obres que s’estan realitzat en un dels gots. La principal novetat és que per a acudir, els usuaris i usuàries hauran de sol·licitar cita prèvia. En aquests moments, l’Ajuntament de Burjassot està treballant en la delimitació de parcel·les, d’uns 16m² aproximadament, per a garantir el respecte a la distància mínima de seguretat recomanada per a la prevenció de la Covid-19.

Tant amb caràcter previ a la seua obertura, com una vegada en funcionament, l’Ajuntament de Burjassot durà a terme els protocols pertinents de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, amb especial atenció als espais tancats, com poden ser els banys. Igualment, es recordarà a les persones usuàries, per mitjans de cartelleria visible, les normes d’higiene i prevenció a observar en tot moment.

“A poc a poc, continuem desescalant i prenent decisions des de la prudència, pensant en tot moment en la seguretat de la ciutadania”, ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García. “Per les característiques que té la piscina coberta i atés que només quedaria un mes d’ús perquè a l’agost sempre roman tancada, hem considerat que l’opció més raonable és reprendre la seua activitat al setembre. No obstant això, en tot just uns dies obrirem les piscines municipals d’estiu, en el Poliesportiu. Considerem que, amb els mesos de calor que venen, el servei de la piscina és important per a moltes famílies de Burjassot. Les piscines obriran i, en breu, informarem del protocol d’actuació per a salvaguardar la seguretat dels usuaris i usuàries, amb la parcel·lació de la superfície i amb altres mesures per a garantir la distància social i la higiene que marca la llei”, ha conclòs García.