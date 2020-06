Les pistes d’atletisme, pàdel i tennis estrenen l’obertura d’instal·lacions esportives a Mislata

Connect on Linked in

La regidoria d’Esports publica les noves normes d’ús de les instal·lacions i un protocol d’actuació per a garantir la seguretat i la salut dels i les esportistes



Amb la passada a la fase 2 de la desescalada, hui 1 de juny l’Ajuntament de Mislata iniciarà la reobertura de les instal·lacions esportives municipals a l’aire lliure. Les pistes d’atletisme, pàdel i tennis, seran les primeres a tornar a rebre a esportistes després de dos mesos i mig tancades al públic per la crisi sanitària.



Per a l’obertura d’aquestes instal·lacions, situades en el complex esportiu de la Canaleta, des de la regidoria d’Esports s’ha preparat un rigorós protocol d’actuació i ús per a garantir la seguretat i la salut dels usuaris i usuàries. A més de limitar l’aforament, entre les mesures adoptades destaquen: la reserva de les pistes mitjançant cita prèvia; l’establiment en el complex d’un recorregut d’entrada i eixida degudament diferenciat i senyalitzat per a evitar creus; l’obligatorietat de neteja i desinfecció de mans i sabates, així com de tot el material i l’equipament personal d’entrenament; o portar màscara per a accedir, desplaçar-se i eixir de la instal·lació esportiva, podent-se llevar per a la pràctica esportiva.



Segons afirma el regidor d’Esports, Toni Arenas, “a poc a poc intentarem que l’activitat esportiva a Mislata torne als nostres espais i instal·lacions amb totes les garanties de seguretat. Des del Consistori hem posat totes les mesures per a garantir la salut dels nostres veïns i veïnes, però el bon funcionament de les instal·lacions esportives segons aquestes noves normes dependrà en gran manera de la responsabilitat dels propis usuaris i usuàries”.



L’horari d’obertura de les instal·lacions esportives municipals serà de dilluns a diumenge de 8.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 22.00 hores. A més, per a garantir una major utilització de les instal·lacions pels usuaris, es limitarà el temps de reserva a una hora, procedint-se a la neteja i desinfecció de les instal·lacions entre torns segons marca la normativa.

Des de la regidoria d’Esports, continuen treballant en els protocols de les altres instal·lacions esportives, tant a l’aire lliure com les interiors dels diferents pavellons, que s’aniran reobrint conforme vaja evolucionant la desescalada en el municipi, així com també en l’obertura de la piscina municipal per a aquest estiu.