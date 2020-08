Les places de Torrent s’omplin de comèdia i de la màgia dels contes amb Cinema a la plaça

Connect on Linked in

“Aladdin”, “Thi-Mai. Viatge a Vietnam” i “Senyor, dóna’m paciència” es projectaran aquest cap de setmana a les 22.30 hores

El cinema per a tots els públics es converteix en el protagonista dels caps de setmana a Torrent de la mà d’una activitat que ja és tradició a la ciutat, Cinema a la plaça. D’aquesta manera, la plaça de l’Església, de la Llibertat i del Pintor Miró es converteixen a les 22.30 hores en autèntiques sales de cinema a l’aire lliure per a acollir tres pel·lícules de gèneres adaptats per a tota la família.



El divendres 14 d’agost la plaça de la Llibertat serà escenari d’una pel·lícula que reinterpreta el gran clàssic de Disney, “Aladdin”. En aquesta versió, la història està interpretada per persones reals i compta amb grans actors com Will Smith en el paper de geni del llum.

Per part seua, el dissabte 15 d’agost la comèdia espanyola dominarà en les dues places amb “Thi-Mai. Viatge a Vietnam” en Pintor Miró i “Senyor, dóna’m paciència” en la plaça de l’Església.



L’activitat, desenvolupada a l’aire lliure i d’entrada gratuïta fins a completar l’aforament, compleix amb totes les mesures de seguretat com és el cas de l’obligatorietat de la màscara, la disposició i ús de gels hidroalcohólicos en l’accés al recinte, la inscripció dels assistents i el manteniment de la distància de seguretat entre cadires. Per a garantir la disposició en aquestes, l’ajuntament compta amb un acomodador que indica i distribueix en els seients a les persones segons la seua unitat familiar amb un màxim de fins a 5 components.



La setmana vinent es projectaran “Figures ocultes”, “Mascotes 2” i “La banda”.