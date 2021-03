Les plantes de residus domèstics de la Comunitat Valenciana s’apunten a les energies renovables

Connect on Linked in

Es tracta de les instal·lacions de Cervera del Maestre, Algímia d’Alfara, Manises i Quart de Poblet, Guadassuar, el Campello, Xixona i Villena

La iniciativa s’emmarca en la convocatòria d’expressions d’interés desenvolupada pel MITECO amb la finalitat d’identificar projectes en l’àmbit del desplegament de les energies renovables

Diverses instal·lacions de valorització de residus domèstics de la Comunitat Valenciana, han decidit apuntar-se a la utilització d’energies renovables a través de plaques solars fotovoltaiques.

Concretament, es tracta de les instal·lacions de Cervera del Maestre (C1), Algímia d’Alfara (C3-V1), Manises i Quart de Poblet (V2-Emtre), Guadassuar (V4), Campello (A1), Xixona (A2) i Villena (A3).

En aquest sentit, cal recordar que les instal·lacions d’Onda (C2) i de Guadassuar (V4), ja disposen d’instal·lacions prèvies d’aquesta tipologia, encara que en el cas de Guadassuar poden ser ampliables.

Aquests projectes s’emmarquen en la convocatòria d’expressions d’interés desenvolupada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) amb l’objectiu d’identificar projectes o iniciatives que faciliten la definició de les línies d’actuació en l’àmbit de les comunitats energètiques, així com entitats amb interés a desenvolupar-los, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En aquesta línia d’actuació, VAERSA també ha sol·licitat inversions per a col·locar aquest tipus d’instal·lacions en els sostres de les plantes de classificació d’envasos lleugers de Benidorm, Alzira i Castelló, atés que en la planta de Picassent ja es disposa d’una instal·lació solar fotovoltaica.

La potència sol·licitada per les instal·lacions que han entregat la documentació d’interés i en estudi al MITECO és per a inversions d’una mica més de 18MW en total.

Les expressions d’interés s’han presentat per projectes individuals, o bé a través dels grups empresarials de les empreses explotadores, com és el cas d’ENUSA en el C1, Ferrovial en el cas de l’A2 o VAERSA en el consorci A3.

La iniciativa ha sigut promoguda i impulsada de manera intensa pels diferents departaments de la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ja que es considera que les cobertes d’aquesta mena d’instal·lacions són superfícies idònies per a generar energia elèctrica a partir del sol.

En aquest sentit, també suposa una oportunitat de major integració ambiental de les plantes de residus en el seu entorn, així com l’amortiment dels increments anuals de costos de les taxes de valorització i eliminació de residus domèstics.

Altres empreses concessionàries de les instal·lacions del Consorci València Interior (V3), així com Elx (A5), estan realitzant estudis interns referent a això, però no han presentat la documentació de l’expressió d’interés del MITECO.

La Consellera Mireia Mollà ha destacat la importància de descarbonitzar també la generació d’energia necessària per al funcionament d’aquestes instal·lacions, mitjançant l’autoconsum, a través d’energia solar, en aquest cas, com a mostra clara de l’obstinació de la Generalitat Valenciana per aportar nous elements d’estalvis econòmics per als consorcis de residus, així com millors comportaments ambientals de les instal·lacions, en aquest cas, en el vessant energètic.