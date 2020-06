Les platges d’Alboraia ja estan preparades per a la nova temporada d’estiu

L’Ajuntament d’Alboraia ha reforçat la seguretat i neteja, a més d’establir mesures per a controlar l’aforament i el distanciament social

La temporada de bany comença aquest cap de setmana a les platges de la Patacona i Port Saplaya, amb grans canvis a causa de la situació de crisi sanitària generada per la COVID-19.



L’Ajuntament d’Alboraia ha elaborat un pla de contingència enfront del coronavirus que estableix els protocols a aplicar en qüestió d’organització, neteja i seguretat.



Les platges de Patacona i Port Saplaya reforçaran la seua seguretat en tots els sentits, perquè es respecte el distanciament i delimitar l’aforament en cas de ser necessari.



També s’ha decidit prohibir la realització de les tradicionals fogueres de Sant Joan, per motius sanitaris i de seguretat, per la qual cosa el 23 de juny hi haurà un dispositiu policial addicional que intensificarà la vigilància.



Més efectius i presència per a vetlar per la seguretat



La Policia Local d’Alboraia disposarà d’un dron de vigilància per a oferir suport en aquest sentit, a més de destinar dos agents en cada platja, i els caps de setmana quatre en cadascuna, que patrullaran a peu o en buggy vetlant per la seguretat de banyistes i qualsevol persona que acudisca a la platja o en el passeig marítim.



Enguany s’ha contractat un equip de 22 socorristes per a, a més d’exercir les seues funcions de salvament habituals, oferir informació i vetlar perquè es respecten les normes sanitàries. Hui l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, els ha donat la benvinguda a l’equip i ha agraït la seua col·laboració indispensable perquè la temporada d’estiu siga segura.



També es comptarà amb quatre Diplomats Universitaris en Infermeria, quatre patrons d’embarcació, quatre Tècnics en Emergències Sanitàries i cinc persones joves amb titulacions sanitàries becades per a estiu, amb la fi vetlar per la salut de les persones que acudisquen a les platges.



A més, des de EGUSA han contractat 13 persones més per al reforç de neteja a les platges, accessos, camins, parcs i passejos marítims (entre altres tasques), dins del Pla d’Ocupació 2020.



Noves mesures de seguretat a les platges



A més de l’increment d’efectius i mitjans, s’han establit protocols i mesures de seguretat addicionals, algun d’ells només en cas que foren necessaris.



Els passejos ja compten amb senyalització per a establir el sentit de la marxa de la gent que transite en ells, i també en el cas de les passarel·les d’accés a les platges, que seran direccionals, amb la finalitat d’evitar al màxim el contacte directe entre la gent.



La platja de la Patacona, en ser la que compta amb major extensió, es dividirà si fóra necessari (depenent de l’afluència i aforament) en 3 sectors clarament separats, amb la finalitat de controlar millor el distanciament.



També s’ha establit un protocol per a regular els accessos en cas que fóra necessari, tallant les entrades i redirigint l’entrada a la platja per accessos vigilats, controlant així l’aforament de manera més estricta.



Reobertura d’establiments hostalers a peu de platja



Els quiosquets de la platja també han preparat la volta a l’estiu i les seues reobertures, amb mesures especials de seguretat i neteja.

Aquest cap de setmana obriran els primers quatre locals, i al llarg de la temporada s’obriran els quatre restants.



Per a això s’ha establit un rigorós control i separació en les hamaques distribuïdes en un perímetre delimitat, i també en l’atenció en barres, tant per a portar com per a consum en taules. Hi haurà un encarregat en cada zona per a desinfectar cada hamaca després del seu ús, a més de les mesures sanitàries i higièniques ja vistes en la reobertura de la resta de locals hostalers.