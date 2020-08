Les platges de Cullera aconseguixen el segell de ‘turisme segur’

Print This Post

El Instituto de Calidad Turística Española certifica a la ciutat la implantació d’un sistema de prevenció i seguretat front a la Covid-19 en els seus arenals



Les platges de Cullera han aconseguit situar-se entre les platges més segures de tota Espanya. Així ho ha catalogat el Instituto de Calidad Turística Española certificant amb el segell «Safe Tourism Certified» huit dels seus arenals.

Concretament, esta distinció l’han rebut les platges de Sant Antoni, Racó, El Dosser, El Marenyet, Escollera, Cap Blanc, Olivos i Far.

El segell «Safe Tourism Certified» és una distinció que avalua, identifica i determina la implantació de mesures de seguretat front a la Covid-19 a les platges de tot el territori nacional. Així, amb este es ratifica que les platges de la capital turística de la Ribera complixen els requisits de prevenció i seguretat, neteja, senyalització i benestar d’usuaris i banyistes per aturar el risc de propagació del coronavirus.

Tal com ha explicat el regidor de Platges, Salva Tortajada, es tracta d’un altre distintiu que rep la ciutat «gràcies a l’esforç que estem fent front a la Covid-19 i a la implicació de tots els treballadors municipals que han fet possible que les platges de Cullera presenten este excel·lent estat de salut».

«La implementació del pla de contingència local i les seues respectives mesures necessàries a les nostres platges han fet que Cullera estiga entre les ciutats amb més distintius pel que fa a la prevenció de la Covid i com a una de les destinacions més segures de tota Espanya», assegura el responsable de les platges del municipi.

Seguretat i qualitat

Estos huit distintius més a les seues platges se sumen a altres reconeixements que ha rebut la ciutat enguany com les sis Banderes Blaves, la Q de Qualitur pels seus serveis o la distinció Q de Qualitat Turística de la Tourist InfoCullera per dècim any consecutiu.

Cullera reafirma així el seu compromís amb els visitants i amb la millora continua dels serveis adaptant-los als interessos que requerix cada moment per tal de garantir la màxima seguretat i qualitat a les seues platges.