Les platges de Cullera, lliures de fum

La bandera de Platges sense Fum torna a onejar a les platges de Cullera per segon any consecutiu. La capital turística de la Ribera forma part d’esta Xarxa de localitats costaneres impulsada per la Conselleria de Sanitat Universal, però l’Ajuntament de Cullera fa un pas més i ho ha inclòs en l’ordenança municipal de platges. Això suposa que es prohibeix fumar al llarg dels 15 quilòmetres d’arenals amb els que compta la ciutat. La iniciativa pretén acabar amb les burilles que es tiren a l’arena i generen residus que afecten la sostenibilitat i medi ambient, i al mateix temps llança un missatge per la protecció de la salut de les persones.

Són els Informadors Mediambientals els quals, entre d’altres, enguany s’encarreguen d’informar sobre la normativa i així conscienciar a la ciutadania amb la finalitat de comptar cada vegada amb més espais lliures de fum.

L’acte d’hissada de la bandera s’ha celebrat este mateix matí a la font de l’Oasi de Cullera amb la presència de la regidora de Sanitat, Susi Meliá, i el regidor de Platges, Salva Tortajada.