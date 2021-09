Les platges de Cullera tornen a estar obertes per la nit després d’una temporada marcada per les limitacions

Print This Post

Amb l’anunci de les noves mesures de seguretat adoptades per part de la Generalitat Valenciana, Cullera posa fi a la limitació per a l’us de les seues platges en horari nocturn. Una limitació que impedia a acostar-se a la gent a les seues platges desde les 00.30h fins a les 8h.

Esta mesura va ser adoptada el nou d’agost i anava dirigida a frenar les aglomeracions de persones i els botellons que estaven tinguen lloc a prop del litoral i que suposaven un risc tant per a la seguretat sanitària com per a la higiene de les platges.

Una vegada s’ha alçat esta restricció, és moment, per tant, de fer balanç del que ha sigut una temporada marcada per la Covid i en la que s’ha demostrat, una vegada més, el trellat i responsabilitat de la gent, segons informen fonts municipals.

El regidor de platges de Cullera, Salvador Tortajada, deixa constancia de la satisfacció del equip de govern de la ciutat front a la efectivitat d’aquesta decissió, difícil en aquell moment.

Encara que es done per finalitzada la temporada, el bon temps fa que turistes i veïns continuen gaudint de les privilegiades platges de Cullera. Platges que han ajudat i molt a mantindre una xifra d’ocupació alta a este municipi de la Ribera Baixa a on fer les coses bé, encara hui en dia, és garantía d’èxit.