Les platges de Sueca es preparen per a celebrar la tradicional festivitat de la Nit de Sant

Un any més, l’Ajuntament de Sueca prepara un dispositiu especial a la platja de les Palmeres amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan

Des de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sueca, s’han organitzat diferents activitats per amenitzar la vetlada. La festa començara amb la Xaranga Bat Band que recorrerà els carrers de la zona marítima i posara inici al passeig marítim de Motilla, continuant pel passeig de les Antilles fins a la via de Sant Roc a l’altura riu Xúquer i tornara per la mateixa via per finalitzar al passeig. En acabar la cercavila es dispararà un castell de focs artificials a càrrec de Ricardo Caballer al Passeig marítim de l’Alguer, davant del carrer riu Segarra. Finalment, per a acabar la nit, s’ha organitzat una macrodiscomòbil fins a les 03.00 hores cap al final de la via Sant Roc, davant del Passeig l’Alguer.

A fi de facilitar l’accés dels ciutadans a la zona marítima, la regidoria de Serveis Municipals ha habilitat el servei d’autobús gratuït que realitzarà viatges cada 45 minuts, des de Sueca a les Palmeres, des de les 20.00 hores fins a les 24.00 hores, per a acudir a la platja, i des de les 24.00 hores fins a les 03.00 hores, per a tornar a Sueca. Les parades s’ubicaran al costat del Pavelló Cobert i a l’entrada del túnel de la ronda Bernat Aliño.

Donada l’afluència de persones que s’espera que acudisca a les platges de Sueca, des de la regidoria Seguretat Ciutadana s’ha preparat també un dispositiu especial que oferirà, de 21.00 hores a 03.00 hores, el servei d’una ambulància, atesa per un metge i un ATS, en la qual es realitzaran els primers auxilis a tota persona que ho necessite. Així mateix, un equip de Protecció Civil tindrà també la seua base junt al centre de salut de les Palmeres, encara que durant la nit recorrerà tota la zona marítima.