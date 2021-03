Les poblatanes i poblatans han elegit les seues propostes guanyadores per a la IV Edició de pressupostos participatius, Decidim 2021

Print This Post

En setembre de 2020 es va iniciar la IV Edició de DECIDIM LA POBLA 2021, on les veïnes i veïns de la Pobla Llarga han pogut presentar un total de 63 projectes sobre accions que consideren que s’han de dur a terme a la localitat. Finalment, després de l’avaluació tècnica, 28 propostes de les 63 inicials, han passat a la fase de votació, eixint com a guanyadores les titulades «Pujada a la Serratella segura i àrea recreativa amb conscienciació ambiental» i “Millora de l’Escoleta Infantil El Castell”.

Al llarg dels pròxims mesos veurem realitzades aquestes propostes, la realització de la qual suposarà un total de 40.238, 68 €, que consistirà en dotar d’infraestructura de senyalització i àrea recreativa el paratge natural de la Serratella i, l’altra, en la col·locació de paviment vinílic en tot l’edifici de l’ «Escoleta Infantil El Castell», així com l’adquisició de material divers, amb la finalitat de donar així un millor servei.

“Prendre part de la decisió, d’on es poden destinar els diners dels impostos, és una tasca que no correspon sols al govern municipal, la ciutadania també té que proposar, per això, amb el DECIDIM, tenen l’oportunitat de participar i cada any estem tenint a més poblatans i poblatanes que formen part d’aquest procés”, comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues.