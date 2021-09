Les Policies Local i Nacional creen un grup específic per a actuar en Orriols

Connect on Linked in

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano s’ha reunit amb la delegada del Govern, Gloria Calero, per a acordar mesures en la zona que ha registrat més conflictes en el barri

Les policies Local i Nacional ha acordat la creació d’un grup específic de Policia Local de València i la Policia Nacional per a actuar en la zona que registra en l’actualitat més conflictes en el barri d’Orriols. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, s’ha reunit este matí amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero per a abordar els problemes de convivència en este barri.

“La posada en funcionament del nou grup és imminent” ha indicat Aarón Cano, després d’una trobada en el qual la delegada del Govern ha insistit en la importància de la coordinació entre les dos forces i cossos de seguretat, “perquè quanta més hi haja, millor, s’abasta més territori. Hem de transmetre a la ciutadania una major percepció de seguretat en esta zona del barri i restaurar la convivència” ha manifestat Gloria Calero.

El responsable de l’Àrea de Protecció Ciutadana a l’Ajuntament de València també ha assenyalat després de la reunió, a la qual han assistit el comissari en cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, i el cap superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, “el foment d’aliances amb altres institucions i entitats del barri, perquè el problema no és exclusivament policial, però la presència policial és imprescindible per a recuperar la convivència en el barri ” ha assenyalat. Per a Aarón Cano “és fonamental que tota la ciutat tinga els mateixos nivells de convivència”.

En la reunió també s’ha abordat la intervenció en aquells immobles que estan en l’actualitat ocupats il·legalment i que servixen en algun cas per a activitats delictives. Este és un dels compromisos que es van acordar en la reunió que va mantindre dilluns passat l’alcalde, Joan Ribó, amb les associacions i entitats veïnals d’Orriols, en la qual estes van traslladar les seues inquietuds i necessitats per al barri. Així mateix, en esta sessió es va acordar la creació immediata d’una taula de treball amb les regidories implicades i amb la participació del veïnat per a abordar els problemes d’Orriols. Serà una taula interdepartamental en la qual tindran participació nombroses regidories, com a Protecció Ciutadana, Servicis Socials, Educació i Neteja, i també amb la presència del moviment veïnal en el barri.