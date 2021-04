Les policies locals de l’Horta Sud rebran formació específica en la lluita contra la prostitució i el tràfic de persones gràcies a les gestions de la Mancomunitat amb la Generalitat

Print This Post

La Mancomunitat de l’Horta Sud continua treballant per a liderar l’erradicació de la prostitució i el tràfic de persones a la comarca amb atenció especial a zones sensibles com les vies de servei i polígons pròxims a la Pista de Silla.

La Mancomunitat l’Horta Sud ha aconseguit el compromís de la Secretaria Autonòmica d’Emergències de la Generalitat Valenciana per a organitzar una formació específica en la lluita contra la prostitució i el tràfic de persones dirigida als cossos de policia local dels municipis de la comarca. L’acord es va concretar en una reunió en la qual van participar el secretari autonòmic José María Ángel, Eva Sanz, presidenta de la Mancomunitat, Maribel Albalat, presidenta de la comissió d’Igualtat de l’entitat comarcal, María Such directora general de l’Institut Valencià de les Dones i José García, director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia. La formació, que dirigirà l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), es concretarà en un curs de sensibilització en la matèria, un altre de detecció de xarxes de prostitució i tracta i un altre que aborde la problemàtica concreta de la comarca. L’objectiu és que tota aquesta formació desemboque en la creació d’un Pla Comarcal de Contingència contra la Prostitució.

El mes de febrer passat, el ple de la Mancomunitat de l’Horta Sud va aprovar una declaració institucional per una comarca lliure del trànsit de dones, xiquetes i xiquets destinats a la prostitució. El text va ser una resposta institucional després de l’assassinat en la localitat d’Albal de Floryna víctima d’una xarxa de tràfic. En la declaració, la Mancomunitat es comprometia a “impulsar campanyes de conscienciació, coordinar als cossos policials i forces de seguretat per a augmentar el control dels proxenetes i els consumidors”.

Amb els compromisos adquirits, l’entitat supramunicipal manté el seu lideratge en l’erradicació de la prostitució i el tràfic de persones a la comarca amb atenció especial a zones sensibles com les vies de servei i polígons pròxims a la Pista de Silla. “Estem molt satisfetes amb el resultat de la reunió. Agraïm a José María Ángel l’atenció i el compromís adquirit. Ens vam comprometre a treballar per a acabar amb la prostitució a la comarca i la formació dels nostres policies és un pas més per a poder aconseguir-lo”, ha explicat la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz.

Per part seua, la presidenta de la comissió d’Igualtat de la Mancomunitat Maribel Albalat ha destacat el “avanç” que significa que les policies locals puguen accedir a aquesta formació ja que “no és possible una comarca en igualtat mentre convisquem de manera normalitzada amb aquesta situació i es consenta la imatge de les dones prostituïdes en la Pista de Silla”.