Les polítiques d’Igualtat de Mislata reben un esment d’honor per les seues festes lliures de masclisme

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha sigut l’encarregada d’organització de la primera edició dels Premis de Festes Inclusives i No Sexistes



Amb l’objectiu d’impulsar accions encaminades a promoure unes festes igualitàries, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va convocar els primers Premis de Festes Inclusives i No Sexistes. Aquests guardons, de nova creació, era una de les mesures recollides en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.



Les festes de Mislata van ser mereixedores d’un esment d’honor, corresponent a la categoria de municipis de més de 20 mil habitants, que posa en valor les accions dutes a terme durant les festes populars per a aconseguir unes festes igualitàries i lliure de violència masclista.



Fins al Centre del Carmen de Cultura Contemporània de València es van desplaçar la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmela Lapeña, i el regidor de Festes, Toni Arenas, per a rebre el diploma acreditatiu de mans del Secretari Autonòmic d’Igualtat, Alberto Ibáñez. L’edil Lapeña es va mostrar molt contenta per rebre aquest premi, “la societat de Mislata està compromesa amb la lluita per la igualtat i la prevenció de qualsevol mena de violència, i així s’ha demostrat en les centenars de persones que es van acostar al nostre Punt Violeta durant les nostres festes que no van registrar cap mena d’incident.”



Durant les festes populars de Mislata, que es van dur a terme del 3 al 7 de setembre, es va instal·lar, per segon any consecutiu, una carpa informativa i preventiva de qualsevol problema que poguera sorgir en matèria d’abusos o agressions masclistes durant la seua celebració. Tant la regidoria de Polítiques d’Igualtat, com l’equip tècnic del Pla d’Igualtat de Mislata, van ser les encarregades d’oferir la informació. A més, tècniques de la Casa de la Dóna de Mislata, una psicòloga, el Consell de la Joventut de Mislata i membres de l’associació Alanna es van unir per a col·laborar durant els 5 dies festius.



Al costat de la campanya informativa, tot aquell que s’acostava va poder recollir uns gots gratuïts i reutilitzables amb l’eslògan “Mislata en Festes si el teu em respectes”, una iniciativa que va col·laborar a fer les festes més sostenibles i compromeses per la lluita contra la violència.



Els I Premis de Festes Inclusives i No Sexistes, convocats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, busquen premiar a entitats locals que hagen desenvolupat projectes amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere en les seues festes, contribuint d’aquesta manera a la ruptura dels estereotips de gènere, alhora que a propiciar la participació de les dones en condicions d’igualtat.