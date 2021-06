Les portes del “Xalet d’Alboraia” s’obrin a la ciutadania

Connect on Linked in

A partir del dissabte 26 de juny es podrà visitar el xalet i l’exposició que alberga

El carrer Miracle número 20 és la localització d’un edifici molt conegut a Alboraia, amb el nom de “el xalet” o “el xalet blau”.

L’Ajuntament d’Alboraia ha preparat una exposició per a obrir les portes de l’edifici i donar a conéixer la seua historia. Es podrà visitar a partir del dissabte 26 de juny, fins al diumenge 11 de juliol, en l’horari de 18.00 a 20.00h i amb grups reduïts (màxim 10 persones).

Sens dubte és una de les cases més cridaneres del poble, per a uns per estar ubicada al cor del poble conservant-se pràcticament sense canvis des que es va construir l’any 1930, per a altres, per ser l’única edificació envoltada de jardí i plantació de llimeres i tarongers al poble, i per a tots, per ser un habitatge que malgrat que no respon a l’estil edificatiu d’Alboraia amb el pas del temps, ha passat a formar part de la identitat del nostre poble.

Ara es pot visitar el xalet blau i l’exposició que alberga. Aquesta exposició pretén obrir les portes del xalet a tots els ciutadans, donant a conéixer la seua història, la família que hi ha viscut durant molts anys, la distribució i el paper que ha desenvolupat al llarg del temps cadascuna de les dependències i a més, els usos i costums que li han conferit un paper especial per als seus habitants però també per al veïnat, i que reflecteixen alhora els dels ciutadans d’aquest poble.

Tot açò ha estat possible per la col·laboració de Vicente Cristóbal Grau Monrós, fill de Rosario Monrós i Vicente Grau, que ens ha facilitat fotografies, escriptures i tota la informació que tenia al seu abast per fer possible aquesta exposició, però sobretot, perquè Rosario Monrós Lluch, als darrers anys de la seua vida va escriure, a poc a poc, tots els seus records des que va arribar al xalet. Aquests testimonis han estat essencials per conéixer el passat d’aquesta casa, dels seus habitants i d’un trosset de la història del nostre poble.