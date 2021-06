Les principals fonts d’Alzira s’il·luminen hui de verd per commemorar el Dia Internacional de la Miastènia

Print This Post

Alzira és una ciutat sensibilitzada amb les persones que patixen alguna malaltia crònica, i se suma als respectius dies internacionals amb la iniciativa d’il·luminar les fonts de la plaça Major, la plaça del Regne i el parc de l’Alquenència del color associat a la malaltia, en esta ocasió el verd.

Hui, dia 2 de juny, se celebra el Dia Internacional de la Miastènia, malaltia rara neuromuscular que causa debilitat muscular extrema i fatiga dels músculs esquelètics.

«Es tracta d’una malaltia bastant desconeguda que pot arribar a ser molt invalidant, cosa que afecta enormement la qualitat de vida del pacient. En esta ocasió, Alzira se suma a la commemoració del dia internacional d’esta patologia il·luminant de verd les principals fonts de la nostra ciutat», segons el regidor de l’Àrea de Serveis Urbans, Fernando Pascual.

Segons les dades de la Societat Espanyola de Neurologia, la miastènia afecta uns 15.000 espanyols i espanyoles, dels que es calcula que el 62 % són dones i el 38 % hòmens.

La campanya d’enguany gira al voltant del següent missatge: «Que mi fuerza sea tu impulso», centrada, principalment, a intentar conscienciar la societat al voltant de la malaltia i donar a conéixer com viuen les persones que la patixen. Per aconseguir visibilitat, llancen un repte viral per a les xarxes socials que consistix a compartir autofotos, fotos o vídeos en els quals aparegues realitzant el següent gest: dibuixa en el dors de la teua mà un ull, ensenya muscle, amb el braç, i tapa un dels teus ulls amb la mà tancada mostrant el dibuix, utilitzant l’etiqueta #MiasteniaVisible.