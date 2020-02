Les prioritats de Diego D Gómez i Compromís

La setmana passada va tindre lloc la XII Setmana de la Economia d’Alzira, una iniciativa d’un Govern del PP amb Elena Bastidas d’alcaldessa i José Luís Palacios de regidor de Comerç, i en la qual al llarg de tota una setmana de febrer es realitzen xarrades, conferències i tota una sèrie d’activitats entorn de dues qüestions: economia i ocupació. Aquesta setmana finalitza amb una gala, a la qual assistim representants de tots els partits polítics i estaments empresarials, com ara la Cambra de Comerç de València o de la Federació Valenciana d’Empresaris. Fins ací tot perfecte.



Però com tot en aquesta vida no pot ser perfecte, aquest humil servidor opina que tal activitat no pot permetre’s l’absència de l’alcalde de la nostra ciutat, a excepció que la mateixa es deguera a un tema d’índole personal. Qualsevol que m’estiga llegint pensarà que Gómez té dret a poder absentar-se d’algun acte siga com siga el motiu, però tractant-se d’un en el qual es premia, distingeix i reconeixen a empreses i comerços de la nostra ciutat per la seua trajectòria empresarial (alguna amb més de 100 anys), o cosa que és el mateix, per haver estat generant llocs de treball i riquesa durant tot aqueix temps, l’absència manca de justificació en termes polítics. Si damunt aquesta és deguda al fet que el mateix ha estat a Amèrica en un viatge pagat per tots els alcireños a través de la Mancomunitat de la Ribera Alta, i per molt que aquest tinga una finalitat “solidària”, la justificació és encara més frèvola.



Arran de tot això llance una pregunta: si en comptes de la Setmana de l’Economia aquest viatge haguera coincidit amb la Gal·la dels Premis Literaris, on quasi mai els premiats són d’Alzira i en la qual es promou el “català” que tant li agrada als nostres dirigents, s’haguera també absentat la primera autoritat municipal? I és que si tenim en compte que el mateix Diego Gómez és qui ostenta la pròpia cartera de Comerç, encara costa més d’entendre. Potser és perquè quan Compromís pensa en empreses pensa en les grans, obviant que el gruix del total de les mateixes el formen comerciants i autònoms que amb prou faenes arriben a fi de mes. O perquè els postulats econòmics d’esquerra passada de moda que defensa Gómez, el qual va arribar a afirmar que un dels objectius dels pressupostos locals era la “creació d’ocupació”, obviant que aquesta tasca li competeix únicament a iniciativa privada la qual és reconeguda i premiada en aquesta gala. En qualsevol cas, és qüestió de prioritats, i les de l’alcalde i Compromís han quedat clares la setmana passada.