‘Les proves d’accés a la universitat se celebraran en els instituts i centres de batxillerat de l’alumnat amb totes les garanties de seguretat sanitària’

La mesura assegura espais de separació entre l’alumnat i reducció de desplaçaments

Les Proves d’Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat es realitzaran enguany en els instituts i centres de batxillerat de l’alumnat amb la finalitat de “garantir la seguretat sanitària de totes les persones que participen així com permetre el desenvolupament dels exàmens en les millors condicions”, ha destacat el president de la Generalitat, Ximo Puig.

La decisió s’ha adoptat aquest matí en una reunió celebrada per videoconferència, a la qual han assistit Ximo Puig, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual; el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

El responsable del Consell ha llançat un missatge de tranquil·litat a tota la comunitat educativa: “hi ha moltes persones treballant perquè es facen els exàmens amb totes les garanties”.

Aquesta és la proposta que es presentarà per a la seua aprovació definitiva en la Comissió Gestora de les PAU, presidida per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i formada també per representants de les universitats i la coordinació general de les proves. La comissió es reuneix per a continuar treballant en la coordinació de les proves i el seu correcte desenvolupament.

La decisió s’ha pres seguint criteris sanitaris i de la gestió d’afluència als espais d’exàmens. L’entrada de l’alumnat es farà de forma ordenada i escalonada i en l’accés es prendrà la temperatura, com a mesura de prevenció.

Aquesta mesura també s’aplicarà en la finalització de cada jornada de proves, igual que en l’ús dels banys i en l’eixida als espais de descans després de cada examen. L’objectiu és evitar altes concentracions de persones en poc espai i facilitar el manteniment de les distancia de seguretat.

La Generalitat repartirà màscares i gels de hidroalcohol per a la protecció, tant de l’alumnat com del professorat i de la resta de persones que participaran en l’organització i desenvolupament dels exàmens.



Les proves es desenvoluparan tenint en compte les recomanacions sanitàries de separació entre els estudiants durant la realització de les proves, així com la posada en marxa de protocols de desinfecció i neteja, abans i després de la realització de les PAU.