Les Quedades de Running Femení de la 10KFem se celebren aquest cap de setmana a Manises i Torrent. El dissabte 1 de febrer, a les 9 hores, tindrà lloc la quedada a la Ciutat de l’Oci i l’Esport de Manises. L’entrenament serà dirigit per l’ambaixadora de la prova, Merche Ábalos, atleta d’elit del Club Atletisme Serrà, subcampiona d’Espanya de Marató Màster 45 en 2016, a Sevilla, i per Meravelles Aparicio entrenadora de Running i directora de la carrera.

I, el diumenge 2 de febrer, la quedada serà a les 9.30 hores, en el Pavelló Poliesportiu Anabel Medina de Torrent. En aquesta ocasió l’ambaixadora de la carrera serà Mª Carmen Lis, entrenadora en Training Planet, llicenciada en Educació Física i Finisher en la MIM 2019 (Marató i Mitja del Penyagolosa).

Aquestes quedades, l’objectiu de les quals és el foment de l’esport femení, es conceben com una activitat oberta dirigida a corredores principiants o expertes que vulguen començar a entrenar, millorar les seues marques i/o completar una carrera de 10km. La inscripció és gratuïta a través de la web de la prova en http://www.carrera10kfem.com/quedadas10kfem/

Les Quedades consisteixen en una sessió d’entrenament, que comprenen calfament, tècnica de carrera, canvis de ritme i consells professionals per a la bona pràctica del running amb la finalitat d’aconseguir els objectius esportius de cadascuna i ajudar a progressar més ràpidament en el running a les corredores en els nivells iniciació i avançat

La Carrera 10KFem és la primera carrera de 10 km de categoria femenina d’Espanya i que aconsegueix la seua sisena edició en aquest 2020. Està organitzada per i per a dones amb l’objectiu de fomentar l’esport femení i visibilitzar a les dones en l’esport.

És una prova que es troba dins del calendari oficial de carreres de València i és una proposta única a Espanya, sent pionera en la seua distància a nivell nacional per a promoure l’esport femení i commemorar el Dia Internacional de la Dona des de l’àmbit esportiu. Està pensada per a debutar en els 10.000 metres o per a millorar la marca personal. En qualsevol cas, la idea és que totes les dones puguen experimentar la magnífica sensació de proposar-se un repte esportiu i aconseguir-lo.