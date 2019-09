Les regidores de València Elisa Valía i Luisa Notario posen en valor que totes les Juntes de Districte són accessibles

Connect on Linked in

La nova seu de la Junta de Districte de Ciutat Vella ha obert les seues portes en unes dependències “que són completament accessibles per a atendre les persones amb diversitat funcional”, tal com ha explicat hui la regidora de Participació Ciutadana i responsable de les Juntes de Districte, Elisa Valía, després de visitar estes dependències.



Segons ha explicat la regidora, “amb la reubicació d’esta nova instal·lació, a la plaça d’Alfons el Magnànim, en el conegut com a xalet del Parterre, el Govern del Rialto complix el seu compromís de garantir l’accessibilitat completa a tots els edificis en què se situen les Juntes de Districte”.



“Apostem de manera ferma i clara per la descentralització de l’administració local i amb este pas acostem molt més els servicis i l’atenció als veïns i veïnes de Ciutat Vella”, ha ressaltat Elisa Valía, qui ha recordat que entre les gestions que la ciutadania pot realitzar en les juntes de districte es troben aquelles que es duen a terme al Registre General d’Entrada o a les oficines de l’EMT (tramitar el Bono Oro i Bono Amb Tu).



En la nova seu municipal, també es poden tramitar les llicències d’obra, tramitar la comunicació d’activitats innòcues o demanar llicències de rètols i lones publicitàries, així com realitzar qualsevol mena de consulta sobre informació municipal. L’horari d’atenció és de 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.



Per la seua part, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat “la col·laboració de servicis i regidories per a tirar endavant projectes com este, que donen resposta a reivindicacions de fa molts anys per part dels veïns i veïnes de Ciutat Vella”. A més, ha expressat la voluntat del govern municipal de “continuar dignificant els espais municipals, especialment aquells que es dediquen a l’atenció a la ciutadania”. I ha recordat altres intervencions com els edificis de les biblioteques Joanot Martorell i Joan Churat i Saurí; la Fonoteca Municipal, el Casal d’Esplai del Saler i el Museu Benlliure.



També formen part d’este pla d’actuació el Museu Faller, el de Concha Piquer, el del Corpus-Casa de les Roques, el de la Setmana Santa Marinera i el del Palau de Cervelló. D’altra banda, este pla d’obres també contempla treballs d’accessibilitat en el centre de baixa exigència del carrer de Dalt, en el Punt de Trobada Familiar situada al carrer Pintor Genaro Lahuerta i en el Centre Municipal de Persones Majors de la Malva-rosa.



Des de 2015 la Regidoria de Gestió Recursos ja ha fet -o està realitzant en aquests moments- adaptacions en 30 edificis municipals amb un import invertit per part d’aquesta delegació de més de 4,7 milions d’euros, a pesar que no és l’única que està realitzant inversions en aquest sentit. A més, cal destacar una sèrie d’actuacions a la Devesa, amb la col·locació de passarel·les per a fer els itineraris accessibles, l’adaptació de les parades d’autobús de la línia 25 o el nou itinerari històric Gola de Pujol.