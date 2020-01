Les regidores Sandra Gómez i Maite Ibáñez han presentat este projecte «que respon a les demandes del sector i es convertirà en referent cultural»

Connect on Linked in

El barri del Cabanyal-Canyamelar comptarà amb una nova dotació cultural que l’Ajuntament habilitarà en dos antigues naus industrials situades entre els carrers Vicente Brull i Marià Cuber. El nou Centre de Producció d’Arts Escèniques s’establirà al costat del Teatre El Musical, amb una superfície de quasi 2.000 metres quadrats i amb l’objectiu de facilitar i professionalitzar la producció escènica, així com d’acollir i oferir formació per a professionals i futurs professionals. Este projecte municipal també pretén crear un espai estable per a l’assentament de les associacions professionals del sector.



La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, i la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, han visitat hui estos immobles fabrils construïts fa quasi cent anys, en 1924; i han explicat que el Centre de Producció d’Arts Escèniques «respondrà a les necessitats i demandes del sector i, a més, es convertirà en referent cultural».



Per a això, tal com ha manifestat la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, l’equip de govern, que actualment treballa en la revisió de les al·legacions del PEC (Pla Especial Cabanyal-Canyamelar), «ha decidit el canvi d’ús d’estes naus i la recerca d’una altra ubicació per a l’estacionament contemplat en estes».



D’esta manera, en paraules de la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, «este espai afavorirà la producció escènica, ja que pot albergar assajos i proves d’escenografia, i permetrà la formació, així com la possibilitat que les associacions i empreses del sector puguen establir-se i interactuar entre elles, creant així un teixit associatiu».



«Estes naus, que es troben al costat del teatre El musical, al qual, en un futur estaran vinculades, crearan un complex singular no sols en l’àmbit local sinó també espanyol que potenciarà i visibilitzarà als professionals de les arts escèniques», ha afegit.



Maite Ibáñez ha recordat que el setembre de 2017 la regidoria va anunciar la creació d’una escola 100% municipal de circ. «No obstant això -ha aclarit- este projecte es va trobar amb importants obstacles perquè l’edifici tenia pendent una reforma del seu sostre i sanejament i perquè la dotació havia d’incloure un aparcament que reduïa les possibilitats de l’espai quasi a la meitat de la seua operativitat. A més, la creació d’una escola municipal de circ implicava la contractació d’un nombre d’empleats específics per part de l’Ajuntament de València».



«El nou projecte es gesta en la línia del centre de producció Harrobia (de Bilbao), i els de Graner i Fabra i Coats (de Barcelona), que tenen formes de gestió i finançament, que inclou la participació de les associacions i de diferents administracions. No obstant això, des de l’Ajuntament de València es vol posar la primera pedra des del convenciment d’associacions i professionals d’un centre d’estes característiques», ha afegit la regidora



En qualsevol cas, «l’Ajuntament assumeix la seua construcció i projecta amb la col·laboració amb la resta d’administracions un pla viable i sostenible perquè el nou centre de producció d’arts escèniques complisca els seus objectius». Actualment, està oberta la licitació per a la redacció del projecte bàsic d’execució, que inclou un estudi geotècnic per a la rehabilitació integral de les naus, per un pressupost de 142.775,50 euros, IVA no inclòs.



Al llarg de 2020 es definirà el projecte definitiu, i en any 2024, quan les naus de Marià Cuber complesquen 100 anys, «l’Ajuntament vol que el complex cultural celebre el seu centenari a ple rendiment amb la seua nova vida». Concretament, Maite Ibáñez s’ha fixat el final de mandat «com a horitzó raonable perquè l’activitat s’inicie, però, sobretot, perquè s’haja conformat la seua viabilitat i manera de gestió».