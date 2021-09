Les regidories de Polítiques d’Igualtat i Participació Ciutadana ofereixen un curs sobre Responsabilitat Social

Print This Post

Les regidories de Polítiques d’Igualtat i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca ofereixen el curs presencial ‘La Responsabilitat Social’ per a tota la ciutadania interessada a aprofundir en este concepte que es basa en el compromís, l’obligació i el deure que posseeixen els individus, com a membres d’una societat, de contribuir voluntàriament amb la finalitat d’aconseguir una societat més justa i igualitària. “El nostre objectiu és aconseguir que la ciutadania participe i s’involucre en estes qüestions tan importants per a tot el conjunt de la societat”, ha explicat la regidora de Polítiques d’Igualtat i Participació Ciutadana, Gema Navarro.

El curs s’emmarca dins d’un projecte subvencionat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Està dirigit a tota la població en general sense límit d’edat, serà totalment gratuït i es desenvoluparà a la Casa de la Cultura els dies 5, 6, 7 i 8 d’octubre, de 19 a 21.30 hores, de manera presencial i amb aforament limitat. Les inscripcions podran realitzar-se fins al 4 d’octubre, via en línia, en el correu formacion.somactius@gmail.com, o de manera presencial, de 18 a 21 hores, en el Casal Jove, facilitant les dades següents: nom complet, DNI, correu electrònic i telèfon.